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Политика

Джонсон объяснил нежелание правительства уходить в отставку кризисом в стране

Ведомости

Правительство Великобритании не должно уходить в отставку на фоне кризиса в королевстве, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в парламенте.

«Именно когда времена тяжелые, когда страна сталкивается с трудностями в экономике, давлением в вопросах бюджета, когда в Европе крупнейший за 80 лет военный конфликт, именно в этот момент вы должны ожидать, что правительство должно продолжить работу, а не уходить. Нужно продолжать работу и сфокусироваться на вещах, которые важны для народа этой страны», — отметил Джонсон (цитата по Sky News).

Накануне министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с политикой Джонсона и очередных скандалов вокруг него и его кадровых назначений.

Джавид призвал премьера последовать его примеру и уйти в отставку. «Я пришел к выводу, что проблема начинается сверху. И я полагаю, там не собираются меняться», — отметил экс-министр.

На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.

Ранее по теме: Главы минфина и минздрава Великобритании объявили об уходе в отставку

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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