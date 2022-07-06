Джонсон объяснил нежелание правительства уходить в отставку кризисом в стране
Правительство Великобритании не должно уходить в отставку на фоне кризиса в королевстве, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время выступления в парламенте.
«Именно когда времена тяжелые, когда страна сталкивается с трудностями в экономике, давлением в вопросах бюджета, когда в Европе крупнейший за 80 лет военный конфликт, именно в этот момент вы должны ожидать, что правительство должно продолжить работу, а не уходить. Нужно продолжать работу и сфокусироваться на вещах, которые важны для народа этой страны», — отметил Джонсон (цитата по Sky News).
Накануне министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с политикой Джонсона и очередных скандалов вокруг него и его кадровых назначений.
Джавид призвал премьера последовать его примеру и уйти в отставку. «Я пришел к выводу, что проблема начинается сверху. И я полагаю, там не собираются меняться», — отметил экс-министр.
На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.