Джонсон объяснил нежелание правительства уходить в отставку кризисом в стране

«Именно когда времена тяжелые, когда страна сталкивается с трудностями в экономике, давлением в вопросах бюджета, когда в Европе крупнейший за 80 лет военный конфликт, именно в этот момент вы должны ожидать, что правительство должно продолжить работу, а не уходить. Нужно продолжать работу и сфокусироваться на вещах, которые важны для народа этой страны», — отметил Джонсон (цитата по Sky News).