Главы минфина и минздрава Великобритании объявили об уходе в отставку

До этого ключевым скандалом, связанным с Джонсоном, было участие премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Отправной точкой для разбирательства стали публикации в ряде британских таблоидов. Джонсону, его супруге Керри Джонсон и канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунак пришлось выплатить штрафы за нарушения по решению суда. Джонсону также пришлось принести официальные извинения перед депутатами британского парламента. Кроме этого инцидента были скандалы с нарушениями правил лоббизма и подозрения в растрате в связи с ремонтом квартины Джонсона на Даунинг-стрит. Представители оппозиционных партий призвали к его отставке.