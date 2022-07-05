Главы минфина и минздрава Великобритании объявили об уходе в отставку
Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с политикой премьер-министра страны Бориса Джонсона и очередных скандалов вокруг него и его кадровых назначений. Об этом чиновники сообщили на своих страницах в Twitter.
«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», — написал Сунак. Джавид заявил о решении покинуть свой пост «из-за потери доверия» к Джонсону.
«Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать [находиться на этом посту] с чистой совестью», — написал Джавид.
На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
До этого ключевым скандалом, связанным с Джонсоном, было участие премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Отправной точкой для разбирательства стали публикации в ряде британских таблоидов. Джонсону, его супруге Керри Джонсон и канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунак пришлось выплатить штрафы за нарушения по решению суда. Джонсону также пришлось принести официальные извинения перед депутатами британского парламента. Кроме этого инцидента были скандалы с нарушениями правил лоббизма и подозрения в растрате в связи с ремонтом квартины Джонсона на Даунинг-стрит. Представители оппозиционных партий призвали к его отставке.
Однако в итоге попытка вынести вотум недоверия Джонсону в парламенте не удалась. На голосовании 6 июня Джонсон получил поддержку 211 человек при необходимых 180, против голосовали 148. Согласно британскому законодательству, в течение года ему не смогут больше пытаться вынести вотум недоверия.