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Главы минфина и минздрава Великобритании объявили об уходе в отставку

Ведомости

Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку из-за несогласия с политикой премьер-министра страны Бориса Джонсона и очередных скандалов вокруг него и его кадровых назначений. Об этом чиновники сообщили на своих страницах в Twitter.

«Общество вправе ожидать, что правительство управляется должным образом, серьезно и компетентно. Пусть это будет моя последняя работа в качестве министра, но я верю, что за эти стандарты стоит бороться, и поэтому ухожу в отставку», — написал Сунак. Джавид заявил о решении покинуть свой пост «из-за потери доверия» к Джонсону.

«Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать [находиться на этом посту] с чистой совестью», — написал Джавид.

На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

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До этого ключевым скандалом, связанным с Джонсоном, было участие премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Отправной точкой для разбирательства стали публикации в ряде британских таблоидов. Джонсону, его супруге Керри Джонсон и канцлеру казначейства Великобритании Риши Сунак пришлось выплатить штрафы за нарушения по решению суда. Джонсону также пришлось принести официальные извинения перед депутатами британского парламента. Кроме этого инцидента были скандалы с нарушениями правил лоббизма и подозрения в растрате в связи с ремонтом квартины Джонсона на Даунинг-стрит. Представители оппозиционных партий призвали к его отставке.

Однако в итоге попытка вынести вотум недоверия Джонсону в парламенте не удалась. На голосовании 6 июня Джонсон получил поддержку 211 человек при необходимых 180, против голосовали 148. Согласно британскому законодательству, в течение года ему не смогут больше пытаться вынести вотум недоверия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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