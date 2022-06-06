Борис Джонсон удержался в кресле

Так как вотум недоверия Джонсону не прошел, то по законодательству в течение года ему не могут его выносить, хотя звучали предложения отменить такой срок «неприкосновенности» для премьера, поясняет научный сотрудник ИМЭМО Александр Алешин. «Следующий может и не произойти – ситуация быстро меняется. С другой стороны, кроме «ковидных вечеринок», которые могут забыться через год, ему могут припомнить инфляцию, коррупционные скандалы или что–то новое. Несмотря на популистские меры вроде смягчения «ковидных» ограничений у Джонсона много проблем», – говорит Алешин.