Борис Джонсон удержался в кресле

Борис Джонсон удержался в креслеКонсерваторам не удалось свергнуть премьера Великобритании
Попытка свержения премьер–министра Великобритании Бориса Джонсона провалилась. Большинство депутатов британского парламента от консервативной партии оказали ему доверие во время голосования вечером 6 июня, которое проходило с 21.00 до 23.00 часов по московскому времени. Джонсон получил поддержку 211 человек при необходимых 180, против голосовали 148.
Политическая карьера британского премьера Бориса Джонсона оказалась под угрозой после статьи в британском таблоиде The Mirror. Как сообщило издание 14 января, сотрудники аппарата премьера регулярно устраивали в его резиденции на Даунинг–стрит, 10, вечеринки в нарушение действовавших локдаунов.
Первые сообщения о единичной вечеринке в Рождество 2020 г., когда локдаун был особенно жестким и британцам запрещалось даже приглашать друзей домой, появились еще в прошлом году. На этой вечеринке присутствовал и сам Джонсон, за что премьеру 12 января 2022 г. пришлось извиняться перед парламентом. Но из публикации The Mirror выяснилось, что сотрудники аппарата Джонсона веселились с шампанским даже в середине апреля 2021 г., накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. За этот инцидент правительство 14 января также принесло извинения Букингемскому дворцу.
Нарушение премьер–министром антиковидных мер вызвало не только возмущение населения, но и недовольство в его собственной консервативной партии, что уже всерьез грозило его отставкой. На прошлой неделе отставки премьера потребовали шестеро консерваторов в парламенте. Один из них, Тим Лутон, в своем Twitter 16 января охарактеризовал положение Джонсона на посту главы правительства как «неустойчивое» и заявил, что только его отставка положит конец череде скандалов, бросающих тень на консерваторов.
По процедурам, принятым в консервативной партии, вопрос о доверии ее лидеру и по совместительству премьеру может быть поставлен, если на данный момент не менее 54 депутатов отправят обращения об этом в так называемый комитет 1922 (назван по году его создания). Затем организуется голосование, и если за недоверие выскажется 180 или более членов парламента от консерваторов (сейчас их 359), то премьер обязан назначить дату новых выборов лидера партии. Эти выборы проводит партийная конференция.
Назначать досрочные всеобщие выборы новому премьеру не обязательно, однако в последнее время так поступают многие новые премьеры. Сам Джонсон обещал, что если потеряет свой пост, то будет добиваться досрочных выборов – фактически это был шантаж однопартийцев с шатким рейтингом. Теперь, поскольку Джонсон устоял, бунтовщики в его партии не смогут снова ставить вопрос о его свержении в течение длительного периода. Новые очередные выборы в Великобритании должны пройти в 2024 г.
По мнению телеканала Sky News, в случае смещения Джонсона основными кандидатами могли стать министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс, известная своей резкой риторикой в отношении России.
Так как вотум недоверия Джонсону не прошел, то по законодательству в течение года ему не могут его выносить, хотя звучали предложения отменить такой срок «неприкосновенности» для премьера, поясняет научный сотрудник ИМЭМО Александр Алешин. «Следующий может и не произойти – ситуация быстро меняется. С другой стороны, кроме «ковидных вечеринок», которые могут забыться через год, ему могут припомнить инфляцию, коррупционные скандалы или что–то новое. Несмотря на популистские меры вроде смягчения «ковидных» ограничений у Джонсона много проблем», – говорит Алешин.
Борис Джонсон в любом случае стал «хромой уткой», считает замдиректора ЦКЕМИ ВШЭ Дмитрий Суслов. Нынешнее голосование, несмотря на положительный для него исход, означает начало конца его политической карьеры, так как репутация его скомпрометирована и 148 депутатов проголосовали против него.
Суслов полагает, что при наличии другого популярного лидера внутри консервативной партии дни Джонсона будут сочтены, а также вся эта ситуация уменьшает шансы на победу консерваторов на следующих парламентских выборах. Потому что консерваторы проигрывают, так как «Джонсон является для страны в целом обузой, нежели преимуществом консерваторов». По опросам общественного мнения большинство британцев хотело, чтобы Джонсон ушел. Это решение консерваторов идет вопреки воле народа и народ об этом будет помнить, а число голосующих за консерваторов будет меньше.
Другой вариант развития событий, полагает Суслов, – это внутрипартийный переворот. Главная причина, по которой Джонсона решили оставить на посту премьер-министра – его некем заменить. «Сейчас он является наиболее харизматичным лидеров консерваторов. Поддержка главы минобороны Бена Уоллеса, главы МИД Лиз Трасс существенно ниже – это было бы губительно для партии. Степень поддержки Уоллеса и Трасс одинакова и поэтому началась бы серьезная внутрипартийная борьба, что стало бы еще большим злом для консерваторов, чем оставит Джонсона. Тем не менее стратегически его перспективы как премьера Великобритании невелики», – считает Суслов.
По его словам, теперь, удержавшись в кресле премьера, Джонсон будет с двойной энергией выступать за борьбу с Россией и поддержку Украины. «Его «ястребиная» позиция – наиболее антироссийская среди западноевропейских политиков, более жесткая позиция, чем США – это тоже оказало определенное влияние на то, что он оставался у власти. Но сейчас, получив второй шанс, Джонсон будет демонстрировать, что выполняет тот мандат, который ему дали, еще более решительно поддерживая Украину», – сказал Дмитрий Суслов.