Великобритания объявила о выделении Украине $1,6 млрд военной помощи

На этой неделе Зеленский по телефону обсудил с Джонсоном перспективы предоставления вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточного оружия. Лидеры двух стран также встречались в Киеве в апреле, после чего Джонсон заявил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. Пресс-служба премьер-министра сообщала, что Лондон собирается предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка.