Великобритания объявила о выделении Украине $1,6 млрд военной помощи
Великобритания анонсировала выделение Украине 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6$ млрд) военной помощи, передает LBC со ссылкой на главу Минфина Риши Сунака.
«Мы непоколебимы в нашей поддержке народа Украины, и эти дополнительные 1,3 миллиарда фунтов стерлингов гарантируют, что мы продолжим оказывать им необходимую военную и оперативную поддержку», заявил Сунак.
Заявление о новых мерах поддержки британские власти сделали перед виртуальной встречей лидеров G7, которое состоится 8 мая. Премьер-министр Борис Джонсон, президент США Джо Байден и лидеры других стран G7 проведут переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую поддержку, отмечает LBC.
«1,3 млрд фунтов включают в себя 300 млн фунтов военного снаряжения, обещанного Джонсоном ранее на этой неделе, такого как противобатарейные радиолокационные системы для наведения на российскую артиллерию, оборудование для подавления GPS и приборы ночного видения», — пишет издание.
Также Джонсон планирует в конце месяца встретиться с производителями вооружения, чтобы обсудить увеличение производства в ответ на возросший спрос из-за конфликта на Украине.
На этой неделе Зеленский по телефону обсудил с Джонсоном перспективы предоставления вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточного оружия. Лидеры двух стран также встречались в Киеве в апреле, после чего Джонсон заявил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. Пресс-служба премьер-министра сообщала, что Лондон собирается предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка.
Правительство Великобритании в начале мая объявило о предоставлении Киеву военной помощи на $375 млн. В канцелярии премьер-министра отмечали, что очередной пакет помощи будет включать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения. Украинской стороне также передадут более 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser и грузовые беспилотники.
Новые меры поддержки, как отмечает LBC, дополнят ранее взятым обязательствам на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов, которая включала в себя гуманитарную помощь и дополнительные кредиты Всемирного банка.