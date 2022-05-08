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Политика

Великобритания объявила о выделении Украине $1,6 млрд военной помощи

Ведомости

Великобритания анонсировала выделение Украине 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6$ млрд) военной помощи, передает LBC со ссылкой на главу Минфина Риши Сунака. 

«Мы непоколебимы в нашей поддержке народа Украины, и эти дополнительные 1,3 миллиарда фунтов стерлингов гарантируют, что мы продолжим оказывать им необходимую военную и оперативную поддержку», заявил Сунак.

Заявление о новых мерах поддержки британские власти сделали перед виртуальной встречей лидеров G7, которое состоится 8 мая. Премьер-министр Борис Джонсон, президент США Джо Байден и лидеры других стран G7 проведут переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую поддержку, отмечает LBC. 

«1,3 млрд фунтов включают в себя 300 млн фунтов военного снаряжения, обещанного Джонсоном ранее на этой неделе, такого как противобатарейные радиолокационные системы для наведения на российскую артиллерию, оборудование для подавления GPS и приборы ночного видения», — пишет издание. 

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Также Джонсон планирует в конце месяца встретиться с производителями вооружения, чтобы обсудить увеличение производства в ответ на возросший спрос из-за конфликта на Украине.

На этой неделе Зеленский по телефону обсудил с Джонсоном перспективы предоставления вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточного оружия. Лидеры двух стран также встречались в Киеве в апреле, после чего Джонсон заявил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. Пресс-служба премьер-министра сообщала, что Лондон собирается предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка.

Правительство Великобритании в начале мая объявило о предоставлении Киеву военной помощи на $375 млн. В канцелярии премьер-министра отмечали, что очередной пакет помощи будет включать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения. Украинской стороне также передадут более 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser и грузовые беспилотники.

Новые меры поддержки, как отмечает LBC, дополнят ранее взятым обязательствам на сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов, которая включала в себя гуманитарную помощь и дополнительные кредиты Всемирного банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных