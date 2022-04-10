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Политика

Джонсон рассказал о своей «тайной» поездке в Киев на поезде

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Туда британский премьер 9 апреля добрался поездом из Варшавы, сообщила «Украинская железная дорога». 

The Independent сообщило, что во время своей «тайной» поездки в Киев Джонсон провел «неожиданные переговоры» и прогулялся по улицам города с Зеленским. Издание показало видео «Украинских железных дорог» из поезда, записанное премьером по дороге в украинскую столицу. 

«Я еду на фантастическом поезде в Киев из Польши — я просто хочу сказать огромное спасибо всему персоналу Украинских железных дорог за то, что вы делаете», — сказал Джонсон. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью людей на железнодорожном вокзале в Краматорске.

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«Украинские железные дороги» ранее сообщали, что оператор сейчас является не только «главным эвакуационным транспортом, но и главной логистической цепью между Украиной и ЕС». Так, на поезде в Киев уже приезжали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Железнодорожным транспортом с 24 февраля из страны выехали 470 000 человек. По данным «Украинских железных дорог», большинство людей уезжали из Киева, Харькова и Донбасса в направлении Львова и Ужгорода.

«Самый популярный международный железнодорожный маршрут был в города Польши. Зарубежные эвакуационные рейсы также организовывались в Словакию, Венгрию, Чехию», — сообщал оператор. 

После встречи с Зеленским Джонсон заявил, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, сообщала пресс-служба премьер-министра. Помимо этого Лондон собирается предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка.

Президент Украины в свою очередь сообщил в видеообращении, что «британцы готовы взяться за восстановление Киева и Киевской области».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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