Джонсон рассказал о своей «тайной» поездке в Киев на поезде

«Я еду на фантастическом поезде в Киев из Польши — я просто хочу сказать огромное спасибо всему персоналу Украинских железных дорог за то, что вы делаете», — сказал Джонсон. Он также выразил соболезнования в связи с гибелью людей на железнодорожном вокзале в Краматорске.