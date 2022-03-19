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Джонсон назвал ошибкой попытку нормализовать в будущем отношения с Путиным

Ведомости

Попытка нормализовать отношения Великобритании с президентом России Владимиром Путиным после событий на Украине стала бы ошибкой, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на съезде консервативной партии, передает «РИА Новости».

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 г., означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — сказал Джонсон.

По мнению британского политика, действия Путина объясняются тем, что он «испугался применения украинской модели к себе и к России и запаниковал перед возможностью "цветной революции" в Москве».

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Джонсон ранее уже говорил, что Запад совершил ошибку, когда позволил себе нормализовать отношения с Россией после событий 2014 г. и стал наращивать поставки энергоносителей из страны. 15 марта он предупредил, что западные страны ждут трудные времена из-за отказа от российских нефти и газа.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза, заявил сегодня директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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