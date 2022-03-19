Джонсон назвал ошибкой попытку нормализовать в будущем отношения с Путиным
Попытка нормализовать отношения Великобритании с президентом России Владимиром Путиным после событий на Украине стала бы ошибкой, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на съезде консервативной партии, передает «РИА Новости».
«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 г., означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — сказал Джонсон.
По мнению британского политика, действия Путина объясняются тем, что он «испугался применения украинской модели к себе и к России и запаниковал перед возможностью "цветной революции" в Москве».
Джонсон ранее уже говорил, что Запад совершил ошибку, когда позволил себе нормализовать отношения с Россией после событий 2014 г. и стал наращивать поставки энергоносителей из страны. 15 марта он предупредил, что западные страны ждут трудные времена из-за отказа от российских нефти и газа.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Россия прорабатывает ответ на санкции США и Евросоюза, заявил сегодня директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.