Джонсон назвал ошибкой попытку нормализовать в будущем отношения с Путиным

Джонсон ранее уже говорил, что Запад совершил ошибку, когда позволил себе нормализовать отношения с Россией после событий 2014 г. и стал наращивать поставки энергоносителей из страны. 15 марта он предупредил, что западные страны ждут трудные времена из-за отказа от российских нефти и газа.