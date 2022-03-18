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Политика

Госдеп связал отмену санкций против РФ с территориальной целостностью Украины

Ведомости

США не рассматривают ограничительные меры против России как постоянные, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента, слова которого передает «РИА Новости». Отмену введенных санкций он связал с окончанием «российской агрессии».

«Когда мы увидим окончание российской агрессии против Украины и восстановление ее территориальной целостности, то мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов», — сказал представитель госдепа.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что целью западных санкций является сдерживание России. «Роль санкций куда более стратегическая. Это квинтэссенция западного стратегического курса. А именно — маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании», — заявил он.

Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд.

Помимо этого около половины международных резервов России — примерно $300 млрд — оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, товары роскоши и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных