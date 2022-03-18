Госдеп связал отмену санкций против РФ с территориальной целостностью Украины
США не рассматривают ограничительные меры против России как постоянные, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента, слова которого передает «РИА Новости». Отмену введенных санкций он связал с окончанием «российской агрессии».
«Когда мы увидим окончание российской агрессии против Украины и восстановление ее территориальной целостности, то мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов», — сказал представитель госдепа.
Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что целью западных санкций является сдерживание России. «Роль санкций куда более стратегическая. Это квинтэссенция западного стратегического курса. А именно — маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании», — заявил он.
Западные страны, а также некоторые государства Азии стали вводить санкции в отношении России и ее граждан и компаний в связи с военной операцией, начатой в Донбассе и на Украине 24 февраля. В частности, США, Евросоюз, Великобритания и Канада внесли в черные списки российских политиков, включая самого Путина, чиновников, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры и детей некоторых из указанных лиц. Санкции предполагают заморозку счетов и активов при их наличии и запрет на въезд.
Помимо этого около половины международных резервов России — примерно $300 млрд — оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, товары роскоши и проч.