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Лавров заявил о невозможности решить ситуацию вокруг Украины мирным путем

Ведомости

Сложившуюся в мире ситуацию нельзя было решить без начала военной операции, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что страна много лет вела переговоры с НАТО о его нерасширении на восток, а также предлагала предоставить ей гарантии безопасности, однако этого сделано не было.

«Миром Запад не хотел решать эту ситуацию», — сказал Лавров. «Это совсем не про Украину. Вернее, далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок. Соединенные Штаты подмяли под себя всю Европу», — продолжил он.

По словам министра, сейчас некоторые европейские партнеры констатируют, что своими действиями Россия заставила их «слиться с ними в едином порыве» с США. «Я-то считаю, что произошло совсем другое. Соединенные Штаты при Байдене поставили задачу подчинить себе Европу и добились ее беспрекословного следования в русле американского курса», — сказал политик.

Происходящее сейчас Лавров назвал «эпохальным моментом современной истории». По его словам, идет «битва» за то, как в дальнейшим будет выглядеть миропорядок.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Лавров раскрыл детали переговоров с министром иностранных дел Украины

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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