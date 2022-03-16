Лавров заявил о невозможности решить ситуацию вокруг Украины мирным путем
Сложившуюся в мире ситуацию нельзя было решить без начала военной операции, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что страна много лет вела переговоры с НАТО о его нерасширении на восток, а также предлагала предоставить ей гарантии безопасности, однако этого сделано не было.
«Миром Запад не хотел решать эту ситуацию», — сказал Лавров. «Это совсем не про Украину. Вернее, далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок. Соединенные Штаты подмяли под себя всю Европу», — продолжил он.
По словам министра, сейчас некоторые европейские партнеры констатируют, что своими действиями Россия заставила их «слиться с ними в едином порыве» с США. «Я-то считаю, что произошло совсем другое. Соединенные Штаты при Байдене поставили задачу подчинить себе Европу и добились ее беспрекословного следования в русле американского курса», — сказал политик.
Происходящее сейчас Лавров назвал «эпохальным моментом современной истории». По его словам, идет «битва» за то, как в дальнейшим будет выглядеть миропорядок.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.