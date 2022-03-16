Лавров заявил о невозможности решить ситуацию вокруг Украины мирным путем

Сложившуюся в мире ситуацию нельзя было решить без начала военной операции, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что страна много лет вела переговоры с НАТО о его нерасширении на восток, а также предлагала предоставить ей гарантии безопасности, однако этого сделано не было.