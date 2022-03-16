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Лавров раскрыл детали переговоров с министром иностранных дел Украины

Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на личной встрече в Анталье 10 марта не озвучил новые идеи относительно урегулирования ситуации в республике, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Он [Кулеба] заявил, что прибыл туда не для того, чтобы повторять публичные заявления — мне стало тем более интересно. Но за 1,5 часа встречи, беседы в присутствии турецкого министра Чавушоглу и несмотря на мои, по-моему, трехкратные, а то и четырехкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, чего не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей и не выдвинул», — сказал Лавров.

По словам российского министра, поговорить с Кулебой ему поручил президент России Владимир Путин после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой организовать встречу глав двух внешнеполитических ведомств. Лавров в сегодняшним интервью выразил готовность к подобным переговорам и в дальнейшем. Однако желательно было бы понимать «добавленную стоимость» таких контактов, добавил министр.

В ходе продолжающихся переговоров между Москвой и Киевом обсуждаются гуманитарные вопросы, боевые действия, возможности политического урегулирования ситуации, напомнил Лавров. В частности, речь, по его словам, идет о спасении жителей Донбасса, недопущения превращения Украины в постоянную угрозу для России, а также предотвращение возрождения в республике неонацистской идеологии.

Сейчас участники российской делегации говорят, что переговоры идут непросто, сообщил министр. Однако надежда на достижение компромисса есть, добавил он, отметив, что о том же говорят некоторые представители Киева, в том числе сотрудники офиса президента Украины.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой Путин назвал защиту населения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

28 февраля в Гомельской области Белоруссии начались переговоры между российской и украинской делегациями. В следующий раз стороны встретились 3 марта и договорились о гуманитарных коридорах из блокированных украинских городов для эвакуации мирных жителей. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта в Брестской области, после них Киев сообщил о «небольших положительных подвижках» относительно логистики гуманитарных коридоров. Четвертая встреча прошла 14-15 марта. После нее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение одной-двух недель, крайним сроком он назвал май.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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