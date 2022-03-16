Лавров раскрыл детали переговоров с министром иностранных дел Украины

«Он [Кулеба] заявил, что прибыл туда не для того, чтобы повторять публичные заявления — мне стало тем более интересно. Но за 1,5 часа встречи, беседы в присутствии турецкого министра Чавушоглу и несмотря на мои, по-моему, трехкратные, а то и четырехкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, чего не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей и не выдвинул», — сказал Лавров.