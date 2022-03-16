Мединский назвал цель России на переговорах с Украиной

Украина не входит в НАТО и в ЕС. Зеленский накануне заявил, что нужно признать тот факт, что Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на заявления о политике «открытых дверей». Он в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной. Президент также заявил, что страна продолжает бороться за предоставление ей самолетов и противовоздушной обороны (ПВО).