Мединский назвал цель России на переговорах с Украиной
Цель Москвы на переговорах с Киевом осталась прежней: России нужна мирная, свободная и нейтральная Украина, нужна «договоренность на поколения», заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
«Цель России точно такая же на этих переговорах, как и цель России, которая поставлена в самом начале специальной военной операции. Нам нужна мирная, свободная, независимая Украина, нейтральная — не член военных блоков, не член НАТО, страна, которая является нашим другом, соседом, с которым мы вместе развиваем отношения», — заявил Мединский (цитата по «РИА Новости»).
Москва также хочет, чтобы Украина не была плацдармом военной и экономической атаки на Россию, именно поэтому с украинской стороной тщательно обсуждается буквально каждая буква в договорах, чтобы они действовали «на поколения вперед», уточнил дипломат.
По его словам, при обсуждении демилитаризации Украины Киев предложил австрийский и шведский вариант нейтрального государства. «Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы», — отметил он. Такие вопросы обсуждают министерства обороны двух стран.
Мединский напомнил, что нейтральный статус есть у Украины и сейчас: на этом условии страна вышла из СССР в 1991 г., оно записано в Декларации о суверенитете Украины. Также стороны обсуждают на переговорах статус Крыма и Донбасса, гуманитарные вопросы, в том числе денацификацию, и т. д.
Украина не входит в НАТО и в ЕС. Зеленский накануне заявил, что нужно признать тот факт, что Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на заявления о политике «открытых дверей». Он в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной. Президент также заявил, что страна продолжает бороться за предоставление ей самолетов и противовоздушной обороны (ПВО).
С 28 февраля прошло четыре раунда российско-украинских переговоров. Три из них прошли в Белоруссии, а четвертый – в видеоформате. Также министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели переговоры в Анталье. Лавров заявил, что в ходе встречи Кулеба не предложил ничего нового.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что позиции Украины на переговорах остаются неизменными — это заключение мира, немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск. Зеленский называл целью Киева в переговорах с Москвой – получить гарантии безопасности. Задачей украинской делегации он назвал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что встреча Путина и Зеленского «концептуально» возможна.