Российско-украинские переговоры не приведут к немедленному перемирию

Говорить о каких-то серьезных подвижках в позиции Киева вряд ли пока возможно, в том числе и по причине необходимости сохранения лица ввиду жесткого эмоционального фона в обществе, особенно в правонационалистической его части, считает старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин. Кроме того, украинская позиция обусловлена и влиянием американских партнеров. Украинская внешняя политика, предполагает эксперт, будет сфокусирована на попытках так или иначе оттянуть решение вопроса о признании независимости ДНР, ЛНР, а также статуса Крыма как части России, выхолостить понятие демилитаризации и как можно меньше брать на себя обязательств по внеблоковости или нейтральности, заменив это гарантиями безопасности. Что касается российской стороны, то, как отмечает Гущин, она тоже стеснена в возможностях широкого маневра, так что пока военный фактор остается важным для усиления переговорных позиций.