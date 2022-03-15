Российско-украинские переговоры не приведут к немедленному перемирию

Российско-украинские переговоры не приведут к немедленному перемириюУкраинская сторона пока их просто затягивает
Очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел 14 марта в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Переговоры действительно сегодня ведутся в режиме ВКС. Мы обязательно попросим руководителя нашей делегации (помощника президента Владимира Мединского. – «Ведомости») предоставить вам информацию по деталям», – подчеркнул он.
Позднее советник президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в переговорах взята техническая пауза до 15 марта. «Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», – пояснил член украинской делегации.
Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры как сложные. В своем видеообращении к нации он призвал украинцев «держаться», чтобы прийти к миру с гарантиями безопасности для страны. «Чтобы положить это на бумагу в переговорах, сложных переговорах. Сегодня уже началась видеовстреча делегаций, она продолжается. Все ожидают новостей вечером, вечером обязательно доложим», – отметил Зеленский. При этом украинская позиция на четвертом раунде переговоров осталась неизменной. По словам Подоляка, Киев по-прежнему требует прекращения огня и отвода всех российских войск с территории Украины. «Только после этого мы сможем говорить о каких-либо соседских отношениях и политических урегулированиях», – заявил Подоляк. Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не исключается, но необходимо понимать, что будет вынесено на эту встречу.
До начала переговоров, 13 марта в интервью телеканалу RT Arabic представитель один из представителей российской делегации говорил о «существенном прогрессе» в позициях сторон. Ранее о продвижении на переговорах 11 марта заявил и президент Владимир Путин, но не назвал деталей.
На ожидания прогресса в российско-украинских переговорах отреагировал рынок. Как показали данные торгов на бирже ICE, мартовские фьючерсы на нефть Brent подешевели в ходе торгов 14 марта на 5% до $107 за баррель.
Делегациям на переговорах в Белоруссии будет трудно вывести переговоры на принципиально новый уровень, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, стороны могут договориться только о гуманитарных коридорах, при этом даже обсуждение данных вопросов сопровождается взаимными претензиями. Переговоры имеют смысл как подготовка к саммиту президентов России и Украины, говорит эксперт, отмечая, что даже встреча министров иностранных дел не принесла ощутимых результатов: стороны лишь обменялись официальными позициями.
Говорить о каких-то серьезных подвижках в позиции Киева вряд ли пока возможно, в том числе и по причине необходимости сохранения лица ввиду жесткого эмоционального фона в обществе, особенно в правонационалистической его части, считает старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин. Кроме того, украинская позиция обусловлена и влиянием американских партнеров. Украинская внешняя политика, предполагает эксперт, будет сфокусирована на попытках так или иначе оттянуть решение вопроса о признании независимости ДНР, ЛНР, а также статуса Крыма как части России, выхолостить понятие демилитаризации и как можно меньше брать на себя обязательств по внеблоковости или нейтральности, заменив это гарантиями безопасности. Что касается российской стороны, то, как отмечает Гущин, она тоже стеснена в возможностях широкого маневра, так что пока военный фактор остается важным для усиления переговорных позиций.
Зеленский не заинтересован в переговорах по существу, поскольку в них не заинтересован контролирующий его Запад, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. На Западе считают, что Россия попала в затруднительное положение, поэтому надо лишь продолжать поддержку Украины. Так что говорить о том, что российские военные успехи подтолкнут Украину к настоящим переговорам, преждевременно, считает эксперт. Но даже в случае заключения соглашений нет никаких гарантий, что они будут выполняться Украиной, напоминает Барабанов.