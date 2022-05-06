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Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Ведомости

Президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву, 9 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее законопроект одобрили обе палаты конгресса США.

«В понедельник президент подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине", — сообщила Псаки (цитата по ТАСС).

Ранее палаты конгресса США одобрили законопроект о ленд-лизе для Украины «до конца боевых действий». Затем документ должен подписать Байден, а не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу президент должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине. После подписания Байден получит широкие полномочия по заключению соглашений с Киевом о поставках или аренде вооружений.

Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе, до начала военной операции России на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, принимая помощь от США по ленд-лизу, президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму. По его словам, «мотивы Вашингтона понятны» и ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. По его словам, Россия до 2006 г. расплачивалась с США за поставки вооружений по ленд-лизу СССР во время Второй мировой войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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