Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, принимая помощь от США по ленд-лизу, президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму. По его словам, «мотивы Вашингтона понятны» и ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. По его словам, Россия до 2006 г. расплачивалась с США за поставки вооружений по ленд-лизу СССР во время Второй мировой войны.