Володин назвал военную помощь США для Украины «дорогой в долговую яму»
Президент Украины Владимир Зеленский загоняет страну в долговую яму, принимая военную помощь США по ленд-лизу, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал политик. По его словам, «мотивы Вашингтона понятны» и ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз.
Володин также напомнил, что Россия до 2006 г. расплачивалась с США за вооружение, поставленное во время Второй мировой войны в СССР по ленд-лизу. «Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т. п.», — отметил политик.
В четверг, 28 апреля, палата представителей конгресса США одобрила законопроект о «ленд-лизе» для Украины «до конца боевых действий». Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден, а не позднее чем через 90 дней после его вступления глава государства должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине. После подписания Байден будет наделен расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений «для защиты гражданского населения Украины».
Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе, до начала военной операции России на Украине.