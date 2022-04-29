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Володин назвал военную помощь США для Украины «дорогой в долговую яму»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский загоняет страну в долговую яму, принимая военную помощь США по ленд-лизу, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал политик. По его словам, «мотивы Вашингтона понятны» и ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз.

Володин также напомнил, что Россия до 2006 г. расплачивалась с США за вооружение, поставленное во время Второй мировой войны в СССР по ленд-лизу. «Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т. п.», — отметил политик.

В четверг, 28 апреля, палата представителей конгресса США одобрила законопроект о «ленд-лизе» для Украины «до конца боевых действий». Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден, а не позднее чем через 90 дней после его вступления глава государства должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине. После подписания Байден будет наделен расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений «для защиты гражданского населения Украины».

Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе, до начала военной операции России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных