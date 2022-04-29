Володин назвал военную помощь США для Украины «дорогой в долговую яму»

В четверг, 28 апреля, палата представителей конгресса США одобрила законопроект о «ленд-лизе» для Украины «до конца боевых действий». Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден, а не позднее чем через 90 дней после его вступления глава государства должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине. После подписания Байден будет наделен расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений «для защиты гражданского населения Украины».