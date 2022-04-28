Конгресс США одобрил законопроект о «ленд-лизе» для Украины

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о «ленд-лизе» для Украины до конца боевых действий. 220 конгрессменов проголосовали «за», 205 — «против», сообщается в Twitter палаты. Ранее, 6 апреля, законопроект одобрила верхняя палата конгресса — Сенат.



Теперь его должен подписать президент США Джон Байден, а не позднее чем через 90 дней после его вступления глава государства должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине.



Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе, до начала военной операции России на Украине. Документ возрождает программу ленд-лиза времен Второй мировой войны, он призван ускорить поставки оружия Киеву.