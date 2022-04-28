Конгресс США одобрил законопроект о «ленд-лизе» для Украины
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о «ленд-лизе» для Украины до конца боевых действий. 220 конгрессменов проголосовали «за», 205 — «против», сообщается в Twitter палаты. Ранее, 6 апреля, законопроект одобрила верхняя палата конгресса — Сенат.
Теперь его должен подписать президент США Джон Байден, а не позднее чем через 90 дней после его вступления глава государства должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине.
Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих партий еще в январе, до начала военной операции России на Украине. Документ возрождает программу ленд-лиза времен Второй мировой войны, он призван ускорить поставки оружия Киеву.
По закону, после подписания президент США будет наделен расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений «для защиты гражданского населения Украины». Эти полномочия будут действовать до конца «конфликта», под которым в документе подразумевается происходящее в отношениях между Украиной и Россией после присоединения Крыма к последней.
Документ отменяет некоторые ограничения, действовавшие в рамках прошлой программы ленд-лиза, по которой США поставляли вооружения союзникам во время Второй мировой войны. В частности, отменяется пятилетнее ограничение на предоставление ленд-лиза и положение, которое позволяет США отозвать предоставленную военную помощь в любое время. Также не будет действовать требование, согласно которому принимающая сторона должна согласиться оплатить все расходы США, понесенные при аренде вооружений, и положение, позволяющее конгрессу запрещать передачу определенных видов оружия.