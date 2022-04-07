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Политика

Сенат США одобрил поставки вооружений Украине по программе ленд-лиза

Ведомости

Сенат США 6 апреля единогласно одобрил проект закона, возрождающий программу ленд-лиза времен Второй мировой войны, который позволит ускорить поставки оружия Украине.

Документ под названием «Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 г.» был внесен в верхнюю палату конгресса законодателями от обеих крупнейших партий еще в январе, до начала военной операции России на Украине.

В случае если он станет законом, президент США будет наделен расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений «для защиты гражданского населения Украины от российского военного вторжения и для других целей».

Эти полномочия будут действовать до конца «конфликта», под которым в документе подразумевается происходящее в отношениях между Украиной и Россией после присоединения Крыма к последней. При этом любая атака России на гражданское население Украины, в том числе нападение с использованием традиционных видов вооружений или кибератака на объекты критической инфраструктуры Украины, будет рассматриваться как продолжение конфликта.

В соответствии с законопроектом, не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу президент США должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине в рамках ленд-лиза.

Документ отменяет некоторые ограничения, действовавшие в рамках прошлой программы ленд-лиза, по которой США поставляли вооружения союзникам во время Второй мировой войны. В частности, отменяется пятилетнее ограничение на предоставление ленд-лиза и положение, которое позволяет США отозвать предоставленную военную помощь в любое время. Также не будет действовать требование, согласно которому принимающая сторона должна согласиться оплатить все расходы США, понесенные при аренде вооружений, и положение, позволяющее конгрессу запрещать передачу определенных видов оружия.

Теперь по проекту закона должна проголосовать палата представителей. Если там он также будет одобрен, он будет направлен на подпись президенту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных