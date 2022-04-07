Сенат США одобрил поставки вооружений Украине по программе ленд-лиза

Эти полномочия будут действовать до конца «конфликта», под которым в документе подразумевается происходящее в отношениях между Украиной и Россией после присоединения Крыма к последней. При этом любая атака России на гражданское население Украины, в том числе нападение с использованием традиционных видов вооружений или кибератака на объекты критической инфраструктуры Украины, будет рассматриваться как продолжение конфликта.