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Зеленский обсудил с Джонсоном поставки высокоточного оружия на Украину

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба британского правительства. В ходе разговора они обсудили перспективы предоставления вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточного оружия.

«Лидеры обсудили военные действия и требования ВСУ, в том числе о предоставлении высокоточного оружия большей дальности», — говорится в сообщении.

Правительство Великобритании ранее объявило о предоставлении Киеву военной помощи на $375 млн. В канцелярии премьер-министра отмечали, что очередной пакет помощи будет включать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения. Украинской стороне также передадут более 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser и грузовые беспилотники.

Сам Джонсон, выступая перед депутатами Верховной рады, пообещал и дальше поставлять Киеву вооружения. «Мы усиливаем и ускоряем эту помощь, работая вместе с более чем десятком стран, которые осуществляют поставки в вашу страну», — отмечал он (цитата по ТАСС). По его словам, Великобритания продолжит поддерживать Украину до окончания боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных