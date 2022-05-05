Зеленский обсудил с Джонсоном поставки высокоточного оружия на Украину

Сам Джонсон, выступая перед депутатами Верховной рады, пообещал и дальше поставлять Киеву вооружения. «Мы усиливаем и ускоряем эту помощь, работая вместе с более чем десятком стран, которые осуществляют поставки в вашу страну», — отмечал он (цитата по ТАСС). По его словам, Великобритания продолжит поддерживать Украину до окончания боевых действий.