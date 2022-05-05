Зеленский обсудил с Джонсоном поставки высокоточного оружия на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба британского правительства. В ходе разговора они обсудили перспективы предоставления вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточного оружия.
«Лидеры обсудили военные действия и требования ВСУ, в том числе о предоставлении высокоточного оружия большей дальности», — говорится в сообщении.
Правительство Великобритании ранее объявило о предоставлении Киеву военной помощи на $375 млн. В канцелярии премьер-министра отмечали, что очередной пакет помощи будет включать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения. Украинской стороне также передадут более 10 бронированных автомобилей Toyota Landcruiser и грузовые беспилотники.
Сам Джонсон, выступая перед депутатами Верховной рады, пообещал и дальше поставлять Киеву вооружения. «Мы усиливаем и ускоряем эту помощь, работая вместе с более чем десятком стран, которые осуществляют поставки в вашу страну», — отмечал он (цитата по ТАСС). По его словам, Великобритания продолжит поддерживать Украину до окончания боевых действий.