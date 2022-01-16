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Борис Джонсон может лишиться должности из-за вечеринок

Аппарат премьера Британии пил шампанское во время локдаунов и траура
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
История с вечеринками – далеко не первый скандал, пришедшийся на срок Джонсона / Hollie Adams / AFP

Политическая карьера британского премьера Бориса Джонсона оказалась под угрозой после статьи в британском таблоиде The Mirror. Как сообщило издание 14 января, сотрудники аппарата премьера регулярно устраивали в его резиденции на Даунинг-стрит, 10, вечеринки в нарушение действовавших локдаунов. Первые сообщения о единичной вечеринке в Рождество 2020 г., когда локдаун был особенно жестким и британцам запрещалось даже приглашать друзей домой, появились еще в прошлом году. На этой вечеринке присутствовал и сам Джонсон, за что премьеру 12 января 2022 г. пришлось извиняться перед парламентом. Но из публикации The Mirror выяснилось, что сотрудники аппарата Джонсона веселились с шампанским даже в середине апреля 2021 г., накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. За этот инцидент правительство 14 января также принесло извинения перед Букингемским дворцом.

Нарушение премьер-министром антиковидных мер начало вызывать не только возмущение населения, но и недовольство в его собственной консервативной партии, что уже всерьез грозит его отставкой. На прошлой неделе отставки премьера потребовали шестеро консерваторов в парламенте. Один из них, Тим Лутон, в своем Twitter 16 января охарактеризовал положение Джонсона на посту главы правительства как «неустойчивое» и заявил, что только его отставка положит конец череде скандалов, бросающих тень на консерваторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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