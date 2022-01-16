Борис Джонсон может лишиться должности из-за вечеринок

Политическая карьера британского премьера Бориса Джонсона оказалась под угрозой после статьи в британском таблоиде The Mirror. Как сообщило издание 14 января, сотрудники аппарата премьера регулярно устраивали в его резиденции на Даунинг-стрит, 10, вечеринки в нарушение действовавших локдаунов. Первые сообщения о единичной вечеринке в Рождество 2020 г., когда локдаун был особенно жестким и британцам запрещалось даже приглашать друзей домой, появились еще в прошлом году. На этой вечеринке присутствовал и сам Джонсон, за что премьеру 12 января 2022 г. пришлось извиняться перед парламентом. Но из публикации The Mirror выяснилось, что сотрудники аппарата Джонсона веселились с шампанским даже в середине апреля 2021 г., накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. За этот инцидент правительство 14 января также принесло извинения перед Букингемским дворцом.