Посла Великобритании в Москве вызвали в МИД из-за высказываний Джонсона о Путине
Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, следует из заявления внешнеполитического ведомства. Ей был заявлен протест в связи с высказыванием премьер-министра королевства Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.
«Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», — отмечается в заявлении.
В МИДе также обозначили недопустимость практики тиражирования «заведомо ложной информации», в частности о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия».
Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной, — кем он, очевидно, не является». По его словам, действия российского президента – это «идеальный пример токсичной маскулинности». С высказыванием главы британского правительства согласился министр обороны Бен Уоллес.
Он также упомянул официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заявив, что она «угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще». Захарова в ответ на это обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков.