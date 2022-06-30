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Политика

Посла Великобритании в Москве вызвали в МИД из-за высказываний Джонсона о Путине

Ведомости

Министерство иностранных дел России вызвало посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт, следует из заявления внешнеполитического ведомства. Ей был заявлен протест в связи с высказыванием премьер-министра королевства Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина. 

«Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», — отмечается в заявлении. 

В МИДе также обозначили недопустимость практики тиражирования «заведомо ложной информации», в частности о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия».

Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной, — кем он, очевидно, не является». По его словам, действия российского президента – это «идеальный пример токсичной маскулинности». С высказыванием главы британского правительства согласился министр обороны Бен Уоллес.

Он также упомянул официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заявив, что она «угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще». Захарова в ответ на это обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных