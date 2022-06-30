Посла Великобритании в Москве вызвали в МИД из-за высказываний Джонсона о Путине

Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной, — кем он, очевидно, не является». По его словам, действия российского президента – это «идеальный пример токсичной маскулинности». С высказыванием главы британского правительства согласился министр обороны Бен Уоллес.