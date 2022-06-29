Песков назвал хамством высказывания британского министра обороны о Путине

В ответ на это Захарова обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков. «Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я "еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами". Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», — написала дипломат в своем Telegram-канале.