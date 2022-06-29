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Песков назвал хамством высказывания британского министра обороны о Путине

Ведомости

Заявления, сделанные министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в адрес главы российского государства Владимира Путина, — это хамство, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», - отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

«Я безусловно считаю, что взгляд Путина на себя и на мир — это синдром маленького человека, взгляд мачо», — заявил ранее Уоллес (цитата по «РИА Новости»). Он также упомянул официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заявив, что она «угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще». 

В ответ на это Захарова обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков. «Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я "еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами". Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать предстоящий саммит G20, если на него приедет Путин. Джонсон также заявил, что был бы «поражен», если бы российский президент принял участие в саммите «большой двадцатки». «Мне кажется, он вряд ли поедет по тем или иным причинам», – сказал Джонсон журналистам.

До этого Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной, — кем он, очевидно, не является». По его словам, действия российского президента – это «идеальный пример токсичной маскулинности». Уоллес, в свою очередь, согласился с его высказыванием.

Ранее по теме: Песков ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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