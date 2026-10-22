Azur Air отменила зимние чартеры в Паттайю из ряда городов России

АТОР отметила, что в Паттайю по-прежнему можно добраться рейсами Nordwind Airlines и Siam Wings. Еще одним вариантом является перелет через Бангкок. В столицу Таиланда можно добраться регулярным рейсом «Аэрофлота» или S7 Airlines, а затем доехать до курорта на автомобиле – дорога займет около двух часов.