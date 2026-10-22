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Azur Air отменила зимние чартеры в Паттайю из ряда городов России

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская авиакомпания Azur Air отменила зимние чартеры в Паттайю из 10 городов России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Решение принято по запросу туроператоров, заявили в компании. Основным заказчиком рейсов была Fun&Sun.

АТОР отметила, что в Паттайю по-прежнему можно добраться рейсами Nordwind Airlines и Siam Wings. Еще одним вариантом является перелет через Бангкок. В столицу Таиланда можно добраться регулярным рейсом «Аэрофлота» или S7 Airlines, а затем доехать до курорта на автомобиле – дорога займет около двух часов.

Azur Air не уходит из Таиланда, перевозчик продолжит летать на Пхукет из 11 российских городов. В расписании также останутся рейсы на Шри-Ланку из восьми российских городов.

Весной 2026 г. Росавиация вводила ограничения в отношении Azur Air. Тогда Ространснадзор выявил «ряд нарушений обязательных требований». Ведомство рекомендовало авиакомпании в кратчайшие сроки повысить безопасность полетов, провести внутренний аудит технических служб и сократить программу рейсов.

Источники «Ведомостей» тогда пояснили, что претензии регулятора возникли из-за выявленных системных нарушений в техническом обслуживании самолетов Azur Air, которые привели к серии авиационных инцидентов с самолетами Boeing 757 и Boeing 767 в январе – феврале 2026 г.

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