Azur Air отменила зимние чартеры в Паттайю из ряда городов России
Российская авиакомпания Azur Air отменила зимние чартеры в Паттайю из 10 городов России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Решение принято по запросу туроператоров, заявили в компании. Основным заказчиком рейсов была Fun&Sun.
АТОР отметила, что в Паттайю по-прежнему можно добраться рейсами Nordwind Airlines и Siam Wings. Еще одним вариантом является перелет через Бангкок. В столицу Таиланда можно добраться регулярным рейсом «Аэрофлота» или S7 Airlines, а затем доехать до курорта на автомобиле – дорога займет около двух часов.
Azur Air не уходит из Таиланда, перевозчик продолжит летать на Пхукет из 11 российских городов. В расписании также останутся рейсы на Шри-Ланку из восьми российских городов.
Весной 2026 г. Росавиация вводила ограничения в отношении Azur Air. Тогда Ространснадзор выявил «ряд нарушений обязательных требований». Ведомство рекомендовало авиакомпании в кратчайшие сроки повысить безопасность полетов, провести внутренний аудит технических служб и сократить программу рейсов.
Источники «Ведомостей» тогда пояснили, что претензии регулятора возникли из-за выявленных системных нарушений в техническом обслуживании самолетов Azur Air, которые привели к серии авиационных инцидентов с самолетами Boeing 757 и Boeing 767 в январе – феврале 2026 г.