Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня

В конце февраля стало известно, что Ространснадзор проводит проверку Azur Air из-за многочисленных нарушений в деятельности авиакомпании. Отмечалось, что рейсы перевозчика систематически задерживаются, фиксируются нарушения прав пассажиров. Инспекторы Ространснадзора должны были изучить эксплуатационную и техническую документацию, проверить квалификацию летного и технического персонала, оценить состояние авиапарка.