Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня
Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Он будет действителен до 8 июня 2026 г., сообщило ведомство в Max.
«Приказ об этом в четверг, 12 марта, подписал руководитель агентства Дмитрий Ядров», – говорится в сообщении.
По итогам прошедшей проверки Росавиация потребовала от Azur Air устранить ряд нарушений, в том числе повысить уровень безопасности рейсов. Если перевозчик не предпримет необходимые шаги, сертификат аннулируют.
В конце февраля стало известно, что Ространснадзор проводит проверку Azur Air из-за многочисленных нарушений в деятельности авиакомпании. Отмечалось, что рейсы перевозчика систематически задерживаются, фиксируются нарушения прав пассажиров. Инспекторы Ространснадзора должны были изучить эксплуатационную и техническую документацию, проверить квалификацию летного и технического персонала, оценить состояние авиапарка.