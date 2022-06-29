Песков ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, который назвал действия президента России Владимира Путина «идеальным примером токсичной маскулинности».
«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной, — кем он, очевидно, не является». По его словам, действия российского президента – это «идеальный пример токсичной маскулинности».
Ранее в ходе обеда лидеров «Большой семерки» на саммите в Германии Джонсон на вопрос, снять ли пиджаки или оставить, пошутил: «Мы должны показать, что мы круче Путина», — и предложил показать грудные мышцы. В ответ лидер Канады Джастин Трюдо предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография. «Мы устроим показ верховой езды с голым торсом», — ответил он на шутку британского премьера.
У президента России есть серия фотографий с голым торсом верхом на коне, которые были сделаны в августе 2009 г. на отдыхе в Туве. В другой раз Путин фотографировался с голым торсом в августе 2017 г. Эти фото также были сделаны в Туве. Тогда они с министром обороны Сергеем Шойгу были на рыбалке. На одной из фото президент с обнаженной грудью и в темных очках сидит на стуле, вместе с Шойгу, на другом снимке позирует с пойманной рыбой.