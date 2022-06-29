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Песков ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, который назвал действия президента России Владимира Путина «идеальным примером токсичной маскулинности».

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной, — кем он, очевидно, не является». По его словам, действия российского президента – это «идеальный пример токсичной маскулинности».

Ранее в ходе обеда лидеров «Большой семерки» на саммите в Германии Джонсон на вопрос, снять ли пиджаки или оставить, пошутил: «Мы должны показать, что мы круче Путина», — и предложил показать грудные мышцы. В ответ лидер Канады Джастин Трюдо предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография. «Мы устроим показ верховой езды с голым торсом», — ответил он на шутку британского премьера.

У президента России есть серия фотографий с голым торсом верхом на коне, которые были сделаны в августе 2009 г. на отдыхе в Туве. В другой раз Путин фотографировался с голым торсом в августе 2017 г. Эти фото также были сделаны в Туве. Тогда они с министром обороны Сергеем Шойгу были на рыбалке. На одной из фото президент с обнаженной грудью и в темных очках сидит на стуле, вместе с Шойгу, на другом снимке позирует с пойманной рыбой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных