Песков ответил на слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

У президента России есть серия фотографий с голым торсом верхом на коне, которые были сделаны в августе 2009 г. на отдыхе в Туве. В другой раз Путин фотографировался с голым торсом в августе 2017 г. Эти фото также были сделаны в Туве. Тогда они с министром обороны Сергеем Шойгу были на рыбалке. На одной из фото президент с обнаженной грудью и в темных очках сидит на стуле, вместе с Шойгу, на другом снимке позирует с пойманной рыбой.