Politico: выборы в Европе могут осложнить переговоры Украины о вступлении в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Всеволод Ченцов заявил, что было бы хорошо завершить открытие всех шести кластеров до конца года. По его словам, в 2027 г. сделать это будет «сверхсложно». Как сообщили источники издания, Киев рассчитывает на соответствующее решение Совета ЕС в середине декабря.