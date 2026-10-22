Politico: выборы в Европе могут осложнить переговоры Украины о вступлении в ЕС
Украина рассчитывает до конца 2026 г. открыть два оставшихся переговорных кластера по вступлению в Евросоюз, поскольку выборы в европейских странах в 2027 г. могут затруднить этот процесс. Об этом пишет Politico.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Всеволод Ченцов заявил, что было бы хорошо завершить открытие всех шести кластеров до конца года. По его словам, в 2027 г. сделать это будет «сверхсложно». Как сообщили источники издания, Киев рассчитывает на соответствующее решение Совета ЕС в середине декабря.
Речь идет о четвертом кластере, включающем транспорт, энергетику и климатическую политику, и пятом, который охватывает сельское хозяйство, рыболовство и бюджетные вопросы. Последний вызывает особые сложности из-за опасений европейских стран относительно конкуренции с украинской сельхозпродукцией. При этом, по оценке Еврокомиссии, Киев пока не выполнил все необходимые требования по реформам.
15 октября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что присоединение Украины к ЕС может занять 15–20 лет или больше. Он выступил против установления конкретных сроков вступления.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский и Мадьяр провели первые официальные переговоры. Ранее Верховная рада приняла закон о расширении прав национальных меньшинств, после чего Будапешт снял вето на технические переговоры о вступлении Украины в ЕС.
2 октября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос исключила возможность вступления Украины в ЕС в 2027 г. при действующей процедуре. По ее словам, для Киева не предусмотрено исключений из требований к странам-кандидатам.