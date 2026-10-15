Мадьяр: вступление Украины в ЕС может занять 15–20 лет
Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) может занять от 15 до 20 лет или даже больше. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, передает Telex.
По его словам, устанавливать конкретную дату присоединения Украины к ЕС не следует. Премьер подчеркнул, что поддерживает вступление на основе заслуг страны-кандидата, а не по заранее определенному графику.
Мадьяр также выступил против промежуточных форм членства в Евросоюзе, заявив, что приемлемым вариантом считает только полноценное вступление. В качестве ориентира он привел пример Турции, процесс интеграции которой в ЕС длится десятилетиями.
3 сентября венгерский премьер говорил, что Будапешт не поддержит ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС. В августе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтверждала подготовку Еврокомиссией предложений по изменению правил расширения и отмечала необходимость получить поддержку всех 27 стран объединения.
2 октября Кос сообщила о невозможности вступления Украины в ЕС в 2027 г. при действующей процедуре приема новых государств. Она подчеркнула, что для Киева не будут делать исключений из установленных требований.
14 октября лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС будет равносильно «харакири» из-за потери суверенитета и значительных экономических потерь для Франции. Политик подтвердила свое несогласие с принятием Украины в ЕС. Она также поставила под сомнение дальнейшую поддержку Парижем европейского финансирования Киева в случае своего прихода к власти.