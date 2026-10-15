Мадьяр: вступление Украины в ЕС может занять 15–20 лет

14 октября лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС будет равносильно «харакири» из-за потери суверенитета и значительных экономических потерь для Франции. Политик подтвердила свое несогласие с принятием Украины в ЕС. Она также поставила под сомнение дальнейшую поддержку Парижем европейского финансирования Киева в случае своего прихода к власти.