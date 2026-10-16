Зеленский и Мадьяр провели первые официальные переговоры в Брюсселе

Накануне встречи Мадьяр заявил, что намерен обсудить с Зеленским изменения в отношениях двух стран, передает Telex. Укрепление прав венгерского меньшинства на Украине, в частности в сфере образования, премьер назвал историческим успехом. Он выразил надежду, что переговоры откроют новую главу в отношениях Будапешта и Киева.