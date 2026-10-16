Зеленский и Мадьяр провели первые официальные переговоры в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провели первые официальные двусторонние переговоры на полях саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. Встреча прошла в закрытом формате без участия делегаций, сообщило украинское издание «Европейская правда».
По информации одного из источников, беседа продолжалась около 30 минут. Журналистов не допустили даже на протокольную часть переговоров. Подробности обсуждения пока не раскрываются.
Накануне встречи Мадьяр заявил, что намерен обсудить с Зеленским изменения в отношениях двух стран, передает Telex. Укрепление прав венгерского меньшинства на Украине, в частности в сфере образования, премьер назвал историческим успехом. Он выразил надежду, что переговоры откроют новую главу в отношениях Будапешта и Киева.
Как сообщает The Guardian, в ходе саммита Зеленский встретился с руководством ЕС. Стороны обсудили финансовую поддержку Украины, поставки средств ПВО и дальнейшую евроинтеграцию страны.
12 октября Верховная рада приняла закон о расширении прав национальных меньшинств, включая возможность обучения на венгерском языке. Документ поддержали 266 депутатов.
7 октября издание Rapporteur со ссылкой на европейских дипломатов сообщило о снятии Венгрией вето на технические переговоры о вступлении Украины в ЕС. Будапешт ранее связывал свое согласие с защитой прав венгерского меньшинства.
16 октября Politico сообщило, что украинская повестка на саммите ЕС может отойти на второй план из-за роста цен на энергоносители и разногласий по бюджету объединения. По данным издания, Зеленскому будет сложно переключить внимание европейских лидеров на поддержку Киева.