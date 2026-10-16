Politico: Зеленскому будет сложно переключить внимание ЕС на Украину

На саммите Зеленский напомнит, что поставлено на карту для его страны. Но, по словам неназванного европейского лидера, переключить внимание глав Европы с других приоритетов будет «крайне сложной задачей». Список приоритетов ЕС настолько переполнен, что впервые с начала конфликта Украина не стала главным пунктом повестки саммита, уступив теме бюджета ЕС, указывает Politico.