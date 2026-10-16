Politico: Зеленскому будет сложно переключить внимание ЕС на Украину
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит тяжелая борьба, чтобы удержать Украину в центре внимания лидеров Евросоюза (ЕС) на саммите в Брюсселе 16 октября. Об этом пишет Politico.
Издание отмечает, что растущая обеспокоенность ценами на энергоносители внутри блока и тупик по бюджету ЕС «рискуют заглушить все остальное, включая борьбу Украины за выживание».
На саммите Зеленский напомнит, что поставлено на карту для его страны. Но, по словам неназванного европейского лидера, переключить внимание глав Европы с других приоритетов будет «крайне сложной задачей». Список приоритетов ЕС настолько переполнен, что впервые с начала конфликта Украина не стала главным пунктом повестки саммита, уступив теме бюджета ЕС, указывает Politico.
Зеленский прибыл в Брюссель на день раньше запланированного, чтобы провести двусторонние встречи с лидерами Европы, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.
15 октября Financial Times писала со ссылкой на трех европейских чиновников, что лидеры ЕС намерены призвать Зеленского снизить тон публичной критики в адрес президента США Дональда Трампа. Вопрос планируют обсудить на встрече в Брюсселе 16 октября. Ранее Зеленский критиковал соглашение США с Россией по поставкам дизельного топлива, прекращение американской разведывательной поддержки и отношение Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.