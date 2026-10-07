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Rapporteur: Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС

Сергей Пахомов
ЕР
ЕР

Венгрия сняла вето на технические переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом пишет Rapporteur со ссылкой на европейских дипломатов.

Следующим шагом станет согласование национальными столицами проектов общих позиций ЕС, что может проложить путь к формальному открытию двух блоков вопросов по вступлению Украины в ЕС на межправительственной конференции на следующей неделе.

По данным издания, Будапешт блокировал этот шаг, требуя, чтобы Киев принял закон о защите прав венгерского меньшинства в стране. По словам собеседников Rapporteur, Украина готова утвердить соответствующие поправки в законодательство во время голосования в Верховной раде.

«Украина примет соответствующее законодательство в Верховной раде на следующей неделе, и мы надеемся, что на этой основе будет достигнут консенсус в совете», – отметил источник.

5 октября Financial Times писала, что Будапешт намерен ослабить вето на дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. По данным источников газеты, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил дипломатам не препятствовать отправке Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии кластеров по внутреннему рынку, а также конкурентоспособности и инклюзивному росту. 

2 октября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 г. при действующем порядке приема новых стран. Она подчеркнула, что для Киева не будет исключений из процедуры, и выразила надежду на открытие максимально возможного числа переговорных кластеров до конца 2026 г.

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