Rapporteur: Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС

2 октября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 г. при действующем порядке приема новых стран. Она подчеркнула, что для Киева не будет исключений из процедуры, и выразила надежду на открытие максимально возможного числа переговорных кластеров до конца 2026 г.