Хренин: боевые возможности группировки войск Белоруссии и России повышаются

По его словам, Москва и Минск продолжают взаимные поставки продукции военного назначения и углубляют кооперацию оборонно-промышленных комплексов. Глава белорусского минобороны также отметил развитие ядерного сдерживания на территории Союзного государства. Он сказал что, работа ведется «в интересах стратегического паритета и сдерживания потенциального агрессора».