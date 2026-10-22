Хренин: боевые возможности группировки войск Белоруссии и России повышаются
Боевые возможности региональной группировки войск Белоруссии и России продолжают повышаться, как и потенциал совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.
По его словам, Москва и Минск продолжают взаимные поставки продукции военного назначения и углубляют кооперацию оборонно-промышленных комплексов. Глава белорусского минобороны также отметил развитие ядерного сдерживания на территории Союзного государства. Он сказал что, работа ведется «в интересах стратегического паритета и сдерживания потенциального агрессора».
Хренин также сообщил, что стороны приступили к практической реализации программы стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 гг. Документ был утвержден на предыдущем заседании совместной коллегии в Москве.
План двустороннего военного сотрудничества на 2026 г. предусматривает более 160 совместных мероприятий. Большая часть из них направлена на практическую подготовку войск и включает учения, тренировки, сборы и обмен опытом. Министр подчеркнул, что подготовка военнослужащих обеих стран проводится с учетом современных особенностей вооруженной борьбы.
16 октября правительство РФ одобрило проект соглашения России и Белоруссии о тыловом и медицинском обеспечении военнослужащих. Теперь Минобороны и МИД проведут переговоры с белорусской стороной, итогом которых должно стать подписание соглашения.
29 мая представители главных управлений боевой подготовки ВС РФ и Белоруссии договорились провести 19 совместных мероприятий по обмену опытом подготовки войск. Речь идет о подготовке тяжелых снайперов, усиленного механизированного батальона, инструкторов, а также посещении пунктов управления боевой подготовки группировок войск и др. Стороны отметили необходимость укреплять двустороннее сотрудничество.