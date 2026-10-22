Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,145-0,66%AVAN538-0,92%VEON-RX74,7-0,13%IMOEX2 432,46-0,59%RTSI934,79-0,59%RGBI112,03+0,23%RGBITR773,84+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Хренин: боевые возможности группировки войск Белоруссии и России повышаются

Ксения Наумчик
Артем Берестень, «Ваяр» / Министерство обороны Белоруссии
Артем Берестень, «Ваяр» / Министерство обороны Белоруссии

Боевые возможности региональной группировки войск Белоруссии и России продолжают повышаться, как и потенциал совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

По его словам, Москва и Минск продолжают взаимные поставки продукции военного назначения и углубляют кооперацию оборонно-промышленных комплексов. Глава белорусского минобороны также отметил развитие ядерного сдерживания на территории Союзного государства. Он сказал что, работа ведется «в интересах стратегического паритета и сдерживания потенциального агрессора».

Хренин также сообщил, что стороны приступили к практической реализации программы стратегического партнерства в военной области на 2026–2030 гг. Документ был утвержден на предыдущем заседании совместной коллегии в Москве.

План двустороннего военного сотрудничества на 2026 г. предусматривает более 160 совместных мероприятий. Большая часть из них направлена на практическую подготовку войск и включает учения, тренировки, сборы и обмен опытом. Министр подчеркнул, что подготовка военнослужащих обеих стран проводится с учетом современных особенностей вооруженной борьбы.

16 октября правительство РФ одобрило проект соглашения России и Белоруссии о тыловом и медицинском обеспечении военнослужащих. Теперь Минобороны и МИД проведут переговоры с белорусской стороной, итогом которых должно стать подписание соглашения.

29 мая представители главных управлений боевой подготовки ВС РФ и Белоруссии договорились провести 19 совместных мероприятий по обмену опытом подготовки войск. Речь идет о подготовке тяжелых снайперов, усиленного механизированного батальона, инструкторов, а также посещении пунктов управления боевой подготовки группировок войск и др. Стороны отметили необходимость укреплять двустороннее сотрудничество.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь