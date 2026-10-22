Лукашенко сообщил о подвижках в переговорном процессе с США
В переговорном процессе Белоруссии и США есть подвижки по многим вопросам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает «БелТА».
«Должен сказать, что администрации США сегодня непросто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам», – заявил глава государства, принимая доклад о результатах работы в переговорном процессе с США.
16 сентября Лукашенко встретился со спецпосланником американского лидера Джоном Коулом и другими представителями администрации США во Дворце независимости. Стороны провели переговоры, которые продолжались три часа. В ходе них Белый дом поддержал требование главы белорусского государства о разморозке средств. Стороны также согласовали договор, по итогам которого США снимут санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 граждан из заключения.