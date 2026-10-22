Лукашенко сообщил о подвижках в переговорном процессе с США

«Должен сказать, что администрации США сегодня непросто, работы хватает. Но я очень ценю, что Дональд Трамп и его люди уделяют внимание нашим контактам. Есть подвижки по многим вопросам», – заявил глава государства, принимая доклад о результатах работы в переговорном процессе с США.