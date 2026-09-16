Что известно о договоренностях США и Белоруссии

Что известно о договоренностях США и БелоруссииЛукашенко провел переговоры со спецпосланником Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 сентября встретился со спецпосланником американского лидера Джоном Коулом и другими представителями администрации США во Дворце независимости. Стороны провели переговоры, которые, по данным Telegram-канала «Пул первого», продолжались на протяжении трех часов. В ходе них Белый дом поддержал требование главы белорусского государства о разморозке средств. «Ведомости» собрали главное, что известно о встрече.
Договоренности в экономике
В начале встречи Лукашенко отметил, что белорусское общество всегда с интересом наблюдает за визитами американской стороны. Кроме того, он подчеркнул решение расширить белорусскую сторону на переговорах, попросив присутствовать премьер-министра Александра Турчина, чтобы он доложил о результатах реализации прошлых договоренностей.
Глава государства дополнил, что республика готова к обсуждению любых вопросов. Единственной просьбой Лукашенко было соблюдение всех договоренностей как со стороны США, так и со стороны Белоруссии. Он также дополнил, что страны достигли множества соглашений в сфере экономики.
О политзаключенных
По словам Лукашенко, в Белоруссии отсутствуют политзаключенные, поскольку подобной статьи нет в законодательстве. Кроме того, он опроверг сведения о том, что после освобождения лиц, которых на Западе называют политзаключенными, власти якобы задерживают вдвое больше людей. Белорусский лидер подчеркнул, что такую информацию распространяют за пределами республики и она не соответствуют действительности.
«У нас нет такой цели – вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет», – заявил Лукашенко.
Он также дополнил, что те или иные лица могут быть задержаны и привлечены к ответственности только в случае совершения ими правонарушений. Однако подобное абсолютно не связано с политикой, уточнил глава государства. По его словам, властям нет необходимости кого-то преследовать.
Спецпосланник США Коул, в свою очередь, передал приветствие от американского лидера Дональда Трампа и заявил, что всячески поддерживает действия Белоруссии.
Белоруссия и США согласовали договор
Как отметил Джон Коул, США приняли во внимание недавнее заявление Лукашенко о необходимости вернуть «застрявшие» в Ситибанке деньги. Он подчеркнул, что полностью поддерживает Белоруссию в этом вопросе.
«Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены», – отметил Коул.
Также американский спецпосланник заявил, что Вашингтон обратился к банку с просьбой разморозить эти средства. По его словам, сейчас идет вырабатывание механизма для этого. Коул уточнил, что как только будет получен ответ от банка, американская сторона об этом сообщит.
В ходе переговоров стороны также согласовали договор, по итогам которого США снимут санкции с ОАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром», а Минск освободит 25 граждан из заключения.
«Мы достигли большого прогресса, с моей точки зрения. И мы продолжим нашу совместную работу», – подчеркнул спецпосланник США.