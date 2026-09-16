Что известно о договоренностях США и Белоруссии

По словам Лукашенко, в Белоруссии отсутствуют политзаключенные, поскольку подобной статьи нет в законодательстве. Кроме того, он опроверг сведения о том, что после освобождения лиц, которых на Западе называют политзаключенными, власти якобы задерживают вдвое больше людей. Белорусский лидер подчеркнул, что такую информацию распространяют за пределами республики и она не соответствуют действительности.