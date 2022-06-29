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Премьер Великобритании призвал не бойкотировать саммит G20 из-за Путина

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать предстоящий саммит G20, если на него приедет президент России Владимир Путин, пишет Bloomberg.

Джонсон также заявил, что был бы «поражен», если бы российский президент принял участие в саммите «большой двадцатки». «Мне кажется, он вряд ли поедет по тем или иным причинам», – заявил Джонсон журналистам.

Он также подчеркнул, что бойкот саммита со стороны западных стран укрепит позиции России и Китая. «Если вы откажетесь от участия во встрече, подобной G20, вы просто позволите другим воспользоваться возможностью осуществлять свою пропаганду», – добавил Джонсон.

На встречу G20 были приглашены как глава российского государства, так и президент Украины Владимир Зеленский. Часть стран - членов организации ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации. Саммит состоится c 15 по 16 ноября этого года на Бали.

Ранее по теме: Ушаков ответил на заявление Драги об исключении присутствия Путина на G20

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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