Премьер Великобритании призвал не бойкотировать саммит G20 из-за Путина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не бойкотировать предстоящий саммит G20, если на него приедет президент России Владимир Путин, пишет Bloomberg.
Джонсон также заявил, что был бы «поражен», если бы российский президент принял участие в саммите «большой двадцатки». «Мне кажется, он вряд ли поедет по тем или иным причинам», – заявил Джонсон журналистам.
Он также подчеркнул, что бойкот саммита со стороны западных стран укрепит позиции России и Китая. «Если вы откажетесь от участия во встрече, подобной G20, вы просто позволите другим воспользоваться возможностью осуществлять свою пропаганду», – добавил Джонсон.
На встречу G20 были приглашены как глава российского государства, так и президент Украины Владимир Зеленский. Часть стран - членов организации ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации. Саммит состоится c 15 по 16 ноября этого года на Бали.