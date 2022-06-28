Ушаков ответил на заявление Драги об исключении присутствия Путина на G20

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать Путин. «Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это», — отмечала она.