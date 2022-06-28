Ушаков ответил на заявление Драги об исключении присутствия Путина на G20
Российская сторона исходит из того, что приглашение на саммит G20 для президента Владимира Путина получено и Москва на него ответила, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что очное присутствие Путина на саммите G20 в Индонезии исключено.
«Ну не Драги же определяет. Наверное, он забыл, что он уже не председатель [в G20], по инерции, наверное, с 2021 г.», — отметил Ушаков (цитата по ТАСС). Италия председательствовала на саммите «большой двадцатки» в 2021 г.
Ушаков также посоветовал дождаться визита в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, который прибудет в российскую столицу 30 июня.
Ранее сегодня Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20. По его словам, российский лидер может выступить по видеосвязи, как это было в прошлом году.
Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать Путин. «Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это», — отмечала она.
В этом году саммит G20 пройдет 15–16 ноября в Индонезии, на острове Бали. Последний раз на саммите «двадцатки» очно Путин был в июне 2019 г. Тогда он проходил в Осаке (Япония).