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Ушаков ответил на заявление Драги об исключении присутствия Путина на G20

Ведомости

Российская сторона исходит из того, что приглашение на саммит G20 для президента Владимира Путина получено и Москва на него ответила, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Таким образом он отреагировал на заявление премьер-министра Италии Марио Драги о том, что очное присутствие Путина на саммите G20 в Индонезии исключено. 

«Ну не Драги же определяет. Наверное, он забыл, что он уже не председатель [в G20], по инерции, наверное, с 2021 г.», — отметил Ушаков (цитата по ТАСС). Италия председательствовала на саммите «большой двадцатки» в 2021 г. 

Ушаков также посоветовал дождаться визита в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, который прибудет в российскую столицу 30 июня.

Ранее сегодня Драги заявил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20. По его словам, российский лидер может выступить по видеосвязи, как это было в прошлом году. 

Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против идеи бойкотировать саммит G20 из-за того, что в нем будет участвовать Путин. «Нам нужно очень внимательно подумать о том, чтобы не парализовать всю G20. Я не поддерживаю это», — отмечала она.

В этом году саммит G20 пройдет 15–16 ноября в Индонезии, на острове Бали. Последний раз на саммите «двадцатки» очно Путин был в июне 2019 г. Тогда он проходил в Осаке (Япония).

Ранее по теме: Драги: власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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