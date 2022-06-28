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Драги: власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

Ведомости

Власти Индонезии исключили личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. 

«Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет», — сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита G7 (цитата по ТАСС). По его словам, Путин может выступить по видеосвязи, как это было в прошлом году. 

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение индонезийской стороны по поводу участия в саммите. «Мы надеемся, что ситуация позволит [приехать], но боюсь загадывать. Некоторые страны до сих пор закрыты в контексте пандемии. Но мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны», — отметил Ушаков. Помимо этого он сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо 30 июня впервые прибудет в Москву с официальным визитом и встретится с Путиным.

Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.

Последний раз на саммите «двадцатки» очно Путин был в июне 2019 г. Тогда он проходил в Осаке (Япония). В частности, российский президент на полях этого саммита встретился с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее по теме: Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в Индонезии в очном формате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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