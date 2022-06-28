Драги: власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение индонезийской стороны по поводу участия в саммите. «Мы надеемся, что ситуация позволит [приехать], но боюсь загадывать. Некоторые страны до сих пор закрыты в контексте пандемии. Но мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны», — отметил Ушаков. Помимо этого он сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо 30 июня впервые прибудет в Москву с официальным визитом и встретится с Путиным.