Драги: власти Индонезии исключили личное присутствие Путина на саммите G20
Власти Индонезии исключили личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября на Бали, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
«Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет», — сказал Драги на пресс-конференции по завершении саммита G7 (цитата по ТАСС). По его словам, Путин может выступить по видеосвязи, как это было в прошлом году.
Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Путин принял приглашение индонезийской стороны по поводу участия в саммите. «Мы надеемся, что ситуация позволит [приехать], но боюсь загадывать. Некоторые страны до сих пор закрыты в контексте пандемии. Но мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны», — отметил Ушаков. Помимо этого он сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо 30 июня впервые прибудет в Москву с официальным визитом и встретится с Путиным.
Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
Последний раз на саммите «двадцатки» очно Путин был в июне 2019 г. Тогда он проходил в Осаке (Япония). В частности, российский президент на полях этого саммита встретился с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом.