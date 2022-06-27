Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в Индонезии в очном формате

Президент Индонезии Джоко Видодо 30 июня впервые прибудет в Москву с официальным визитом и встретится с Путиным. «Двусторонний аспект здесь несомненно важен. Но не менее, а, может, более важно, что Видодо прибывает к нам как глава государства, председательствующего в группе G20», – сказал Ушаков. Перед этим Видодо совершит визит в Киев, а сейчас он участвует в саммите G7 в Германии.