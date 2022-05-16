Путин и Лукашенко предложили ОДКБ солидарно выступать на международных площадках

Путин и Лукашенко предложили ОДКБ солидарно выступать на международных площадкахПутин и Лукашенко предложили ОДКБ солидарно выступать на международных площадках
16 мая на саммит, приуроченный к 20-летию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в Москву приехали лидеры всех стран, входящих в оборонительное объединение: премьер-министр Армении Никол Пашинян (а он председательствует в организации), президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Присутствовал и Владимир Путин.
По сути, это была первая очная личная всех глав государств стран ОДКБ за последние два с половиной года: последняя проходила в ноябре 2019 г. в Бишкеке. Во время пандемии встречи проводились только в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). В последний раз по ВКС ОДКБ 10 января на фоне волнений в Казахстане даже приняла решение использовать миротворцев в республике.
Нельзя сказать, что первая коллективная встреча прошла гладко. В ходе саммита участники обменялись некоторыми взаимными упреками. Указал на то, что в ОДКБ нет единства и солидарности, Лукашенко: «Можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события – с нашей точки зрения, может, я ошибаюсь, – похоже, нет».
Белорусский лидер, в частности, припомнил коллегам по ОДКБ голосование в международных организациях, намекнув, что некоторые из коллег по оборонительному объединению не поддерживают позиции союзников: России и Белоруссии.
Страны НАТО действуют более скоординированно, заявил Лукашенко. На всех идет давление, происходит расшатывание связей, обратился он к коллегам: но если бы страны ОДКБ выступили единым фронтом, то нынешние санкции могли бы быть не введены. А без укрепления связей «нас завтра может не быть», предупредил белорусский президент. «В НАТО есть жесткая внутриблоковая солидарность, и нам нужно брать пример», – считает Лукашенко. По его мнению, для укрепления ОДКБ нужно усилить политическую координацию, чаще выступать от имени объединения на международных площадках и позиция должна быть единой.
Пашинян признал, что члены ОДКБ часто голосуют не синхронно, но этот вопрос «не новый».
После 24 февраля в ООН было два голосования, в ходе которых страны могли выразить свое отношение к специальной военной операции России. В марте во время голосования Генеральной ассамблеи ООН по резолюции ES-11/1, которая осуждает специальную военную операцию и требует вывести войска с Украины, а также отменить признание ЛДНР, против резолюции проголосовали Россия и Белоруссия, а воздержались Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В апреле при голосовании об исключении России из Совета по правам человека ООН против проголосовали Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а воздержалась Армения. При этом премьер-министр Армении отметил, что при конфликте с Азербайджаном в 2020 г. ОДКБ «реагировала не так, как ожидала Армения».
Токаев, Жапаров и Рахмон сосредоточились на роли ОДКБ, в том числе в прекращении волнений в Казахстане. Текущая обстановка в мире не вселяет оптимизма, ведь наблюдаются попытки внешнего вмешательства во внутренние дела стран объединения, отметил президент Киргизии. Большую тревогу, по словам Жапарова, вызывает война санкций, поскольку экономика еще не оправилась от последствий пандемии, теперь же возникают угрозы продовольственной и энергетической безопасности.
Путин вслед за Лукашенко отметил важность тесной координации между участниками ОДКБ в сфере внешней политики, «согласованных действий в ООН и на других многосторонних площадках, продвижения общих подходов к множащимся проблемам международной безопасности». Миротворческая операция в Казахстане позволила «предотвратить захват власти в Казахстане экстремистами», отметил Путин. Это стало первой такого рода операцией за период существования ОДКБ, подчеркнул президент России.
Подробности спецоперации на Украине он пообещал обсудить в закрытой части саммита. Что касается грядущего вхождения в НАТО Швеции и Финляндии, то, как отметил президент, «расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет <...> ответную реакцию». Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась после саммита сказал журналистам, что вопрос о привлечении ОДКБ к спецоперации на Украине на саммите не обсуждался.
По словам директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, ситуация, когда каждая страна ОДКБ больше всего говорит о своих собственных проблемах, типична. Например, государства Центральной Азии озабочены вопросом Афганистана и очень не хотят, чтобы их как-то увязывали с происходящим на Украине. Все это не говорит о каком-то сильном расхождении союзников по ОДКБ, добавил он.