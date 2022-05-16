Путин и Лукашенко предложили ОДКБ солидарно выступать на международных площадках

После 24 февраля в ООН было два голосования, в ходе которых страны могли выразить свое отношение к специальной военной операции России. В марте во время голосования Генеральной ассамблеи ООН по резолюции ES-11/1, которая осуждает специальную военную операцию и требует вывести войска с Украины, а также отменить признание ЛДНР, против резолюции проголосовали Россия и Белоруссия, а воздержались Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В апреле при голосовании об исключении России из Совета по правам человека ООН против проголосовали Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а воздержалась Армения. При этом премьер-министр Армении отметил, что при конфликте с Азербайджаном в 2020 г. ОДКБ «реагировала не так, как ожидала Армения».