Президент Индонезии посетит Москву 30 июня
Президент Индонезии Джоко Видодо посетит Москву и встретится там с президентом России Владимиром Путиным 30 июня, сообщил «Ведомостям» информированный источник в Кремле.
«Крайне важный визит, мы сейчас к нему готовимся. Это будет визит в Москву президента Индонезии Джоко Видото 30 июня», — сказал источник. По его словам, помимо того что Индонезия очень крупный партнер России, с которым поддерживаются крайне интенсивные экономические и политические связи, она также председательствует в «двадцатке» и будет проводить саммит на острове Бали, на который приглашен и президент России.
Как Путин будет участвовать в саммите — очно или по видеосвязи, источник не уточнил.
«В ближайшее время также пройдет весьма интересный и важный телефонный разговор президента», — добавил собеседник «Ведомостей».
В конце апреля власти Индонезии пригласили лидеров всех стран «большой двадцатки» принять участие в запланированном на конец года саммите группы, включая президента России Владимира Путина, заявила министр финансов Индонезии Мульяни Индравати. По ее словам, лидеры всех стран «двадцатки» уже получили свои приглашения, которые направляются заблаговременно. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали.
Bloomberg ранее сообщал, что США пытались убедить Индонезию не допускать Путина к участию в саммите G20. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения, однако некоторые страны высказались против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
В начале мая The Washington Post сообщала, что решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии ставит американского лидера Джо Байдена в сложное положение и становится его «головной болью». Издание считает, что перед американским президентом стоит сейчас важная дилемма — участвовать ли в саммите G20, на котором может присутствовать президент Путин, или уступить одно из главных международных экономических мероприятий России и Китаю.