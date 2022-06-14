Президент Индонезии посетит Москву 30 июня

«Крайне важный визит, мы сейчас к нему готовимся. Это будет визит в Москву президента Индонезии Джоко Видото 30 июня», — сказал источник. По его словам, помимо того что Индонезия очень крупный партнер России, с которым поддерживаются крайне интенсивные экономические и политические связи, она также председательствует в «двадцатке» и будет проводить саммит на острове Бали, на который приглашен и президент России.