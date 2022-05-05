WP: приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена
Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии ставит американского лидера Джо Байдена в сложное положение, пишет газета The Washington Post.
«Постоянные попытки США представить Россию как мирового изгоя привели к тому, что не все партнеры Вашингтона готовы оказать бывшей сверхдержаве, обладающей ядерным оружием, холодный прием. Они создали дипломатическую головную боль для президента Байдена», — говорится в материале.
Издание считает, что перед американским президентом стоит сейчас важная дилемма — участвовать ли в саммите G20, на котором может присутствовать президент Владимир Путин, или уступить одно из главных международных экономических мероприятий России и Китаю.
«Почти немыслимо, чтобы Байден отказался от возможности принять участие в крупном международном экономическом саммите в Азии — не тогда, когда последствия пандемии все еще влияют на мировую торговлю», — подчеркивается в материале.
Bloomberg ранее писал, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали. Байден также выступил за исключение России из объединения. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет готовиться к участию в саммите G20, однако пока рано говорить о деталях. Представитель Кремля также не упоминал, посетит ли Путин мероприятие после приглашения президента Индонезии Джоко Видодо.