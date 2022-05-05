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WP: приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена

Ведомости

Решение пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии ставит американского лидера Джо Байдена в сложное положение, пишет газета The Washington Post. 

«Постоянные попытки США представить Россию как мирового изгоя привели к тому, что не все партнеры Вашингтона готовы оказать бывшей сверхдержаве, обладающей ядерным оружием, холодный прием. Они создали дипломатическую головную боль для президента Байдена», — говорится в материале.

Издание считает, что перед американским президентом стоит сейчас важная дилемма — участвовать ли в саммите G20, на котором может присутствовать президент Владимир Путин, или уступить одно из главных международных экономических мероприятий России и Китаю. 

«Почти немыслимо, чтобы Байден отказался от возможности принять участие в крупном международном экономическом саммите в Азии — не тогда, когда последствия пандемии все еще влияют на мировую торговлю», — подчеркивается в материале.

Bloomberg ранее писал, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали. Байден также выступил за исключение России из объединения. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет готовиться к участию в саммите G20, однако пока рано говорить о деталях. Представитель Кремля также не упоминал, посетит ли Путин мероприятие после приглашения президента Индонезии Джоко Видодо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных