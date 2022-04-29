Песков заявил о подготовке России к саммиту G20

Песков сообщил, что накануне состоялся разговор президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Джоко Видодо. «Вчера был весьма и весьма позитивный разговор. Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в "Группе двадцати" и заверил, что Россия будет делать также все необходимое и все возможное для того, чтобы способствовать этому успешному председательству», — подчеркнул представитель Кремля.