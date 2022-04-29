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Политика

Песков заявил о подготовке России к саммиту G20

Ведомости

Россия будет готовиться к участию в саммите G20, однако пока рано говорить о деталях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что накануне состоялся разговор президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Джоко Видодо. «Вчера был весьма и весьма позитивный разговор. Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в "Группе двадцати" и заверил, что Россия будет делать также все необходимое и все возможное для того, чтобы способствовать этому успешному председательству», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, пока преждевременно говорить о каких-то подробностях, но Россия уже ведет подготовку к участию. «Президент действительно поблагодарил господина Видодо за любезное приглашение принять участие в саммите», — заключил Песков, не упоминая, полетит ли российский лидер в Индонезию для участия.

Минфин ранее сообщил, что глава ведомства Антон Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20. Он уже выступал с докладом на встрече глав центробанков и министров финансов стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне, подключившись онлайн.

Bloomberg ранее писал, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали. Президент США Джо Байден выступил за исключение России из объединения. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.

В G20, или в «большую двадцатку», входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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