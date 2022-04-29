Песков заявил о подготовке России к саммиту G20
Россия будет готовиться к участию в саммите G20, однако пока рано говорить о деталях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что накануне состоялся разговор президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Джоко Видодо. «Вчера был весьма и весьма позитивный разговор. Путин пожелал успехов индонезийскому председательству в "Группе двадцати" и заверил, что Россия будет делать также все необходимое и все возможное для того, чтобы способствовать этому успешному председательству», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, пока преждевременно говорить о каких-то подробностях, но Россия уже ведет подготовку к участию. «Президент действительно поблагодарил господина Видодо за любезное приглашение принять участие в саммите», — заключил Песков, не упоминая, полетит ли российский лидер в Индонезию для участия.
Bloomberg ранее писал, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали. Президент США Джо Байден выступил за исключение России из объединения. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
В G20, или в «большую двадцатку», входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.