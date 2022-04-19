Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20

Bloomberg ранее сообщал, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.