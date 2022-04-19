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Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20

Ведомости

Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — говорится в сообщении. Ранее AFP заявляло, что Силуанов будет присутствовать виртуально на некоторых из предстоящих заседаний. 

Агентство также уточняло, что министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии в рамках предстоящей встречи глав министерств финансов и центральных банков стран, если в них будет участвовать Россия. При этом Йеллен намерена принять участие в первой сессии, посвященной мировой экономике.

Bloomberg ранее сообщал, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай. 

В G20, или в «большую двадцатку», входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.

Ранее по теме: Глава минфина США будет бойкотировать некоторые заседания G20 в случае участия России
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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