Силуанов возглавит делегацию России на встрече G20
Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20», — говорится в сообщении. Ранее AFP заявляло, что Силуанов будет присутствовать виртуально на некоторых из предстоящих заседаний.
Агентство также уточняло, что министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии в рамках предстоящей встречи глав министерств финансов и центральных банков стран, если в них будет участвовать Россия. При этом Йеллен намерена принять участие в первой сессии, посвященной мировой экономике.
Bloomberg ранее сообщал, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
В G20, или в «большую двадцатку», входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.