Глава минфина США будет бойкотировать некоторые заседания G20 в случае участия России
Министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии в рамках предстоящей встречи глав министерств финансов и центральных банков стран — членов «группы двадцати» (G20), если в них будет участвовать Россия, сообщает AFP.
Агентство уточняет, что Йеллен намерена принять участие в первой сессии, посвященной мировой экономике. В ней также ожидается участие России. Источники выразили уверенность в том, что министр финансов РФ Антон Силуанов будет присутствовать виртуально на некоторых из предстоящих заседаний. Своими действиями Йеллен намерена подчеркнуть, что Россию «следует исключить из глобальных финансовых институтов», добавили собеседники.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что американская сторона пыталась убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Саммит планируется провести 15-16 ноября на Бали. Президент США Джо Байден также выступил за исключение России из объединения. Он отметил, что некоторые страны выступают против этого. В частности, против исключения России из «большой двадцатки» выступает Китай.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь осудил планы по исключению России из G20. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — подчеркнул представитель ведомства.
В G20, или в «большую двадцатку», входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.