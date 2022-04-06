Bloomberg: США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20
Американская сторона пыталась убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, передает Bloomberg со ссылкой на источник. Индонезия в 2022 г. председательствует в «двадцатке», саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.
«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Владимира Путина или по меньшей мере осудить его действия на Украине», — пишет издание.
В конце марта власти Индонезии объявили, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастными» в качестве принимающей стороны. По информации агенства, российский лидер получил приглашение, но еще не принял решения о посещении саммита.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что не обладает информацией о том, осуществляет ли президент США Джо Байден контакты относительно возможности не допустить российского лидера к участию в саммите «группы двадцати». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее утверждал, что в нынешних условиях Россия не может быть «конструктивным партнером» G20. По его словам, среди некоторых лидеров «двадцатки» есть «определенные разговоры» относительно дальнейшего присутствия в ней российской стороны.
24 марта Байден высказался за исключение России из объединения стран G20 из-за военной операции на территории Украины. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь осудил планы по исключению России из G20, о которых также упоминал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — подчеркнул представитель ведомства.
В G20, или в «большую двадцатку», входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.
G20 была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х гг. и стала расширением объединения стран «большой семерки».