Bloomberg: США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что не обладает информацией о том, осуществляет ли президент США Джо Байден контакты относительно возможности не допустить российского лидера к участию в саммите «группы двадцати». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее утверждал, что в нынешних условиях Россия не может быть «конструктивным партнером» G20. По его словам, среди некоторых лидеров «двадцатки» есть «определенные разговоры» относительно дальнейшего присутствия в ней российской стороны.