Газета
Политика

Bloomberg: США пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20

Ведомости

Американская сторона пыталась убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20, передает Bloomberg со ссылкой на источник. Индонезия в 2022 г. председательствует в «двадцатке», саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.

«Чиновники, в том числе из США, пытались убедить Индонезию исключить Владимира Путина или по меньшей мере осудить его действия на Украине», — пишет издание.

В конце марта власти Индонезии объявили, что планирует пригласить Путина и всех других лидеров, стремясь «оставаться беспристрастными» в качестве принимающей стороны. По информации агенства, российский лидер получил приглашение, но еще не принял решения о посещении саммита. 

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что не обладает информацией о том, осуществляет ли президент США Джо Байден контакты относительно возможности не допустить российского лидера к участию в саммите «группы двадцати». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее утверждал, что в нынешних условиях Россия не может быть «конструктивным партнером» G20. По его словам, среди некоторых лидеров «двадцатки» есть «определенные разговоры» относительно дальнейшего присутствия в ней российской стороны.

24 марта Байден высказался за исключение России из объединения стран G20 из-за военной операции на территории Украины. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь осудил планы по исключению России из G20, о которых также упоминал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — подчеркнул представитель ведомства.

В G20, или в «большую двадцатку», входят 20 стран с крупнейшими национальными экономиками: это Аргентина, Австралия, Германия, Бразилия. Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия и Евросоюз. Объединение было создано в 1999 г. для ведения диалога с развивающимися странами по ключевым вопросам экономической и финансовой политики.

G20 была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х гг. и стала расширением объединения стран «большой семерки».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных