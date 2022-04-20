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Экономика

Силуанов на встрече G20 предупредил о мировых последствиях подорожания энергоносителей

Ведомости

Бедные страны в первую очередь пострадают от роста цен на энергоносители, причиной которых стали антироссийские санкции и инфляция, вызванная чрезмерно мягкой кредитно-денежной политикой развитых стран. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, подключившись онлайн к встрече глав центробанков и министров финансов стран «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне.

«Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия», — цитирует Силуанова пресс-служба российского минфина. По его словам, Россия никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты, в то время как предложение товаров на мировой рынок искусственно сдерживается санкциями и приводит к дисбалансу спроса и предложения.

«Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых странах уже в прошлом году создала инфляционное давление, а введенные против России санкционные ограничения привели к новым рискам в экономике», — пояснил Силуанов.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s в своем прогнозе сообщило, что введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведет к росту цен на эталонные сорта нефти Brent и WTI в Европе до $160/барр. в 2022 г. В свою очередь, согласно исследованию JPMorgan, быстрый отказ Евросоюза от поставок российской нефти может привести к тому, что рынок лишится примерно 4 млн баррелей в сутки, вследствие чего нефть марки Brent подорожает на 65% — до $185 за баррель.

Ранее по теме: Бербок заявила о плане свести к нулю импорт нефти из России к концу 2022 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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