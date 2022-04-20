Силуанов на встрече G20 предупредил о мировых последствиях подорожания энергоносителей

«Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия», — цитирует Силуанова пресс-служба российского минфина. По его словам, Россия никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты, в то время как предложение товаров на мировой рынок искусственно сдерживается санкциями и приводит к дисбалансу спроса и предложения.