Силуанов на встрече G20 предупредил о мировых последствиях подорожания энергоносителей
Бедные страны в первую очередь пострадают от роста цен на энергоносители, причиной которых стали антироссийские санкции и инфляция, вызванная чрезмерно мягкой кредитно-денежной политикой развитых стран. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, подключившись онлайн к встрече глав центробанков и министров финансов стран «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне.
«Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия», — цитирует Силуанова пресс-служба российского минфина. По его словам, Россия никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты, в то время как предложение товаров на мировой рынок искусственно сдерживается санкциями и приводит к дисбалансу спроса и предложения.
«Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика в развитых странах уже в прошлом году создала инфляционное давление, а введенные против России санкционные ограничения привели к новым рискам в экономике», — пояснил Силуанов.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s в своем прогнозе сообщило, что введение эмбарго на поставки энергоресурсов из России приведет к росту цен на эталонные сорта нефти Brent и WTI в Европе до $160/барр. в 2022 г. В свою очередь, согласно исследованию JPMorgan, быстрый отказ Евросоюза от поставок российской нефти может привести к тому, что рынок лишится примерно 4 млн баррелей в сутки, вследствие чего нефть марки Brent подорожает на 65% — до $185 за баррель.