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Экономика

Бербок заявила о плане свести к нулю импорт нефти из России к концу 2022 года

Ведомости

Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии во время визита в страны Прибалтики. Трансляция выступления велась в соцсетях латвийского МИД.

«От импорта угля – до конца лета, импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведем к нулю», — сказала Бербок. Говоря о газе, она не назвала точных сроков отказа от закупок у России, но отметила, что это произойдет, «и лучше сегодня, чем завтра».

«Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России». — подчеркнула Бербок.

Ранее сегодня статистическое ведомство Германии заявило о самом быстром росте цен на моторное топливо за последние 50 лет, большее, чем в любой из энергетических кризисов, начиная с «нефтяного шока» 1973 г. В среднем топливо в марте подорожало для частных потребителей на 47,4% год к году. На 41,9% больше платили немцы на АЗС за бензин премиум-класса, на 62,6% больше — за дизельное топливо.

В конце марта немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может устранить зависимость от импорта угля и нефти из России уже в 2022 г. на фоне идущих на Украине боевых действий. Тогда же, как заявил министр экономики страны Роберт Хабек, доля российских поставок нефти снизилась до 25% с 35% в феврале, а к лету, по словам министра, она снизится вдвое.

Ранее по теме: Цены на топливо в Германии в марте выросли на рекордные 47,4%
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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