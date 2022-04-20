Бербок заявила о плане свести к нулю импорт нефти из России к концу 2022 года

Ранее сегодня статистическое ведомство Германии заявило о самом быстром росте цен на моторное топливо за последние 50 лет, большее, чем в любой из энергетических кризисов, начиная с «нефтяного шока» 1973 г. В среднем топливо в марте подорожало для частных потребителей на 47,4% год к году. На 41,9% больше платили немцы на АЗС за бензин премиум-класса, на 62,6% больше — за дизельное топливо.