Бербок заявила о плане свести к нулю импорт нефти из России к концу 2022 года
Германия до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии во время визита в страны Прибалтики. Трансляция выступления велась в соцсетях латвийского МИД.
«От импорта угля – до конца лета, импорт нефти мы вполовину сократим до лета и до конца года сведем к нулю», — сказала Бербок. Говоря о газе, она не назвала точных сроков отказа от закупок у России, но отметила, что это произойдет, «и лучше сегодня, чем завтра».
«Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России». — подчеркнула Бербок.
Ранее сегодня статистическое ведомство Германии заявило о самом быстром росте цен на моторное топливо за последние 50 лет, большее, чем в любой из энергетических кризисов, начиная с «нефтяного шока» 1973 г. В среднем топливо в марте подорожало для частных потребителей на 47,4% год к году. На 41,9% больше платили немцы на АЗС за бензин премиум-класса, на 62,6% больше — за дизельное топливо.
В конце марта немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может устранить зависимость от импорта угля и нефти из России уже в 2022 г. на фоне идущих на Украине боевых действий. Тогда же, как заявил министр экономики страны Роберт Хабек, доля российских поставок нефти снизилась до 25% с 35% в феврале, а к лету, по словам министра, она снизится вдвое.