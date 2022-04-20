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Экономика

Цены на топливо в Германии в марте выросли на рекордные 47,4%

Ведомости

Рост цен на топливо в Германии в марте 2022 г. в среднем достиг 47,4% год к году и оказался выше, чем во времена энергетического кризиса 1973-1974 гг., 1979-1980 гг. и кризиса финансового рынка 2008-2009 гг. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).

В частности отмечается, что частные потребители платили в среднем на 41,9% больше за бензин премиум-класса и на 62,6% больше за дизельное топливо на немецких заправочных станциях, чем годом ранее. «Рост цен на топливо по сравнению с прошлым годом никогда не был таким сильным, как в текущем отчетном месяце — марте 2022 г.», — говорится в сообщении ведомства.

До этого самый высокий рост цен на топливо для частных потребителей в Германии начался по итогам кризиса, вызванного арабо-израильской войной и последующим удорожанием сырой нефти, был зафиксирован в феврале 1974 г. — 32,5%. Кризис 1979-1981 гг. из-за ирано-иракской войны привел к резкому подорожанию топлива в сентябре 1981 г. — на 27,7%. Наконец, мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. был отмечен подорожанием топлива на 15,2% (на пике) в июле 2008 г.

В конце марта немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин может устранить зависимость от импорта угля и нефти из России уже в 2022 г. на фоне идущих на Украине боевых действий. Тогда же, как заявил министр экономики страны Роберт Хабек, доля российских поставок нефти снизилась до 25% с 35% в феврале, а к лету, по словам министра, она снизится вдвое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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