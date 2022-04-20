Цены на топливо в Германии в марте выросли на рекордные 47,4%

В частности отмечается, что частные потребители платили в среднем на 41,9% больше за бензин премиум-класса и на 62,6% больше за дизельное топливо на немецких заправочных станциях, чем годом ранее. «Рост цен на топливо по сравнению с прошлым годом никогда не был таким сильным, как в текущем отчетном месяце — марте 2022 г.», — говорится в сообщении ведомства.