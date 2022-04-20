Индекс цен производителей промтоваров в ФРГ за март вырос на рекордные 30%
Индекс цен производителей промышленных товаров в Германии в марте вырос на 30,9% по сравнению с мартом 2021 г., сообщает Федеральное статистическое ведомство страны (Destatis). Это рекордный показатель с начала наблюдений — с 1949 г., образования ФРГ.
«Текущие данные уже отражают первые последствия [военной спецоперации России] на Украине», — говорится в релизе ведомства. Большая часть удорожания, отмечает ведомство, пришлась на рост цен на энергоносители. Также выросли цены на «промежуточные товары, прежде всего на металлы, удобрения и корма, а также на деревянную упаковку».
«Без учета энергии цены производителей были на 14% выше, чем в марте 2021 г. (+2,3% по сравнению с февралем 2022 г.)», — отмечает статистическое ведомство.
Destatis отмечает, что в феврале рост индекса цен производителей промтоваров составил 25,9%, а в январе — 25%. По сравнению с февралем цены товарных производителей в марте 2022 г. выросли на 4,9%.
В марте инфляция в Германии достигла максимального уровня со времен объединения страны в 1990 г. — 7,3%, сообщало Destatis. На территории ФРГ это рекордный показатель с 1981 г. — роста цен на нефть из-за ирано-иракской войны.
После начала спецоперации на Украине ЕС ввел уже пять пакетов антироссийских санкций, которые, среди прочего, включают ограничения на поставки ряда российских товаров, в том числе в энергетической сфере. 20 апреля на совещании по вопросам развития металлургического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что санкционная политика приведет к тому, что в ЕС вырастет инфляция, а за этим «снизится благополучие европейских потребителей».