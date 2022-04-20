Индекс цен производителей промтоваров в ФРГ за март вырос на рекордные 30%

После начала спецоперации на Украине ЕС ввел уже пять пакетов антироссийских санкций, которые, среди прочего, включают ограничения на поставки ряда российских товаров, в том числе в энергетической сфере. 20 апреля на совещании по вопросам развития металлургического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что санкционная политика приведет к тому, что в ЕС вырастет инфляция, а за этим «снизится благополучие европейских потребителей».