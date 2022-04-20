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Экономика

Индекс цен производителей промтоваров в ФРГ за март вырос на рекордные 30%

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Индекс цен производителей промышленных товаров в Германии в марте вырос на 30,9% по сравнению с мартом 2021 г., сообщает Федеральное статистическое ведомство страны (Destatis). Это рекордный показатель с начала наблюдений — с 1949 г., образования ФРГ.

«Текущие данные уже отражают первые последствия [военной спецоперации России] на Украине», — говорится в релизе ведомства. Большая часть удорожания, отмечает ведомство, пришлась на рост цен на энергоносители. Также выросли цены на «промежуточные товары, прежде всего на металлы, удобрения и корма, а также на деревянную упаковку».

«Без учета энергии цены производителей были на 14% выше, чем в марте 2021 г. (+2,3% по сравнению с февралем 2022 г.)», — отмечает статистическое ведомство.

Destatis отмечает, что в феврале рост индекса цен производителей промтоваров составил 25,9%, а в январе — 25%. По сравнению с февралем цены товарных производителей в марте 2022 г. выросли на 4,9%.

В марте инфляция в Германии достигла максимального уровня со времен объединения страны в 1990 г. — 7,3%, сообщало Destatis. На территории ФРГ это рекордный показатель с 1981 г. — роста цен на нефть из-за ирано-иракской войны.

После начала спецоперации на Украине ЕС ввел уже пять пакетов антироссийских санкций, которые, среди прочего, включают ограничения на поставки ряда российских товаров, в том числе в энергетической сфере. 20 апреля на совещании по вопросам развития металлургического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что санкционная политика приведет к тому, что в ЕС вырастет инфляция, а за этим «снизится благополучие европейских потребителей». 

Ранее по теме: Годовая инфляция в Германии в марте достигла максимума с 1981 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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