Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО к 1 июня
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству провести анализ правомерности решений иностранных контрагентов и обновить стратегию действий России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила пресс-служба Кремля.
Поручение, которое должно быть выполнено к 1 июня 2022 г., было дано на совещании по вопросам развития металлургического комплекса. По словам президента, сотрудничество с российскими металлургами для иностранных партнеров всегда было предсказуемым, но в отношении компаний все равно были введены санкции – не только на готовую продукцию, но и на приобретение компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и др.
«Подчеркну: эти меры идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги», – заявил Путин.
По словам президента, эти шаги против российских металлургов были приняты «в угоду сиюминутным политическим интересам», а не на основании рациональных потребностей сторон.
«Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону», – подчеркнул Путин.
Такая политика негативно скажется на экономике Европы, уверен президент. По его мнению, стоимость металла на европейских рынках резко вырастет, вслед за ней вырастет инфляция и «снизится благополучие европейских потребителей». «Такова цена принятых решений», – подчеркнул Путин.
Россия должна реализовывать собственную стратегию развития металлургии, в том числе на уровне государства, считает президент, и российские компании должны изменить структуру производства и поставок, перестроить логистические цепочки и найти новых поставщиков и покупателей. По мнению Путина, внутренний спрос на металлургическую продукцию должен поддерживаться в том числе за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства.
«Для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей», – отметил президент.