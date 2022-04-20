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Экономика

Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО к 1 июня

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству провести анализ правомерности решений иностранных контрагентов и обновить стратегию действий России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение, которое должно быть выполнено к 1 июня 2022 г., было дано на совещании по вопросам развития металлургического комплекса. По словам президента, сотрудничество с российскими металлургами для иностранных партнеров всегда было предсказуемым, но в отношении компаний все равно были введены санкции – не только на готовую продукцию, но и на приобретение компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и др.

«Подчеркну: эти меры идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги», – заявил Путин.

По словам президента, эти шаги против российских металлургов были приняты «в угоду сиюминутным политическим интересам», а не на основании рациональных потребностей сторон.  

«Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону», – подчеркнул Путин.

Такая политика негативно скажется на экономике Европы, уверен президент. По его мнению, стоимость металла на европейских рынках резко вырастет, вслед за ней вырастет инфляция и «снизится благополучие европейских потребителей». «Такова цена принятых решений», – подчеркнул Путин.

Россия должна реализовывать собственную стратегию развития металлургии, в том числе на уровне государства, считает президент, и российские компании должны изменить структуру производства и поставок, перестроить логистические цепочки и найти новых поставщиков и покупателей. По мнению Путина, внутренний спрос на металлургическую продукцию должен поддерживаться в том числе за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства.

«Для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей», – отметил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных