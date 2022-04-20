Путин поручил правительству обновить стратегию действий России в ВТО к 1 июня

Поручение, которое должно быть выполнено к 1 июня 2022 г., было дано на совещании по вопросам развития металлургического комплекса. По словам президента, сотрудничество с российскими металлургами для иностранных партнеров всегда было предсказуемым, но в отношении компаний все равно были введены санкции – не только на готовую продукцию, но и на приобретение компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и др.