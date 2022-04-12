Годовая инфляция в Германии в марте достигла максимума с 1981 года

Рост потребительских цен в Германии ускорился параллельно с ускорением инфляции во всей еврозоне. По данным Евростата, в марте инфляция в еврозоне составила 7,5% в годовом исчислении против 5,8% в феврале. Это максимальный показатель за всю историю введения статистики. В четырех странах инфляция достигла двузначных значений: в Литве (15,6%), Эстонии (14,8%), Нидерландах (11,9%) и Латвии (11,2%). В Великобритании инфляция также поставила новый рекорд за все время ведения расчетов: по итогам февраля этот показатель составил 6,2%.