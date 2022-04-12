Годовая инфляция в Германии в марте достигла максимума с 1981 года
Инфляция в Германии в марте 2022 г. выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., подсчитало Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это самый высокий показатель с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 г., а на территории ФРГ — с осени 1981 г., когда цены на нефть резко выросли в результате войны в Персидском заливе.
На рост инфляции повлияли проблемы с логистикой и рост цен на энергоносители, наблюдавшиеся из-за пандемии, а также конфликта на Украине, из-за которого выросли цены на мазут, моторное топливо и природный газ, а также на некоторые продукты питания, заявил глава Destatis Георг Тиль.
Цены на энергоносители в Германии выросли в годовом выражении на 39,5%. Больше всего за год подорожали топочный мазут (144%), автомобильное топливо (47,4%) и газ (41,8%). Рост цен на другие энергоносители также заметно превысил общий уровень инфляции: цены на твердое топливо увеличились на 19,3%, электроэнергию — на 17,7%.
Продукты питания с марта 2021 г. выросли в цене на 6,2%. Наибольший рост показали цены на растительные и животные жиры и масло — на 17,2%, свежие овощи — на 14,8%, кофе и кофейную продукцию — на 8,9%. Стоимость услуг в марте выросла на 2,8%.
Рост потребительских цен в Германии ускорился параллельно с ускорением инфляции во всей еврозоне. По данным Евростата, в марте инфляция в еврозоне составила 7,5% в годовом исчислении против 5,8% в феврале. Это максимальный показатель за всю историю введения статистики. В четырех странах инфляция достигла двузначных значений: в Литве (15,6%), Эстонии (14,8%), Нидерландах (11,9%) и Латвии (11,2%). В Великобритании инфляция также поставила новый рекорд за все время ведения расчетов: по итогам февраля этот показатель составил 6,2%.