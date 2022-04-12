Газета
Экономика

Годовая инфляция в Германии в марте достигла максимума с 1981 года

Ведомости

Инфляция в Германии в марте 2022 г. выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., подсчитало Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Это самый высокий показатель с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 г., а на территории ФРГ — с осени 1981 г., когда цены на нефть резко выросли в результате войны в Персидском заливе.

На рост инфляции повлияли проблемы с логистикой и рост цен на энергоносители, наблюдавшиеся из-за пандемии, а также конфликта на Украине, из-за которого выросли цены на мазут, моторное топливо и природный газ, а также на некоторые продукты питания, заявил глава Destatis Георг Тиль.

Цены на энергоносители в Германии выросли в годовом выражении на 39,5%. Больше всего за год подорожали топочный мазут (144%), автомобильное топливо (47,4%) и газ (41,8%). Рост цен на другие энергоносители также заметно превысил общий уровень инфляции: цены на твердое топливо увеличились на 19,3%, электроэнергию — на 17,7%.

Продукты питания с марта 2021 г. выросли в цене на 6,2%. Наибольший рост показали цены на растительные и животные жиры и масло — на 17,2%, свежие овощи — на 14,8%, кофе и кофейную продукцию — на 8,9%. Стоимость услуг в марте выросла на 2,8%.

Рост потребительских цен в Германии ускорился параллельно с ускорением инфляции во всей еврозоне. По данным Евростата, в марте инфляция в еврозоне составила 7,5% в годовом исчислении против 5,8% в феврале. Это максимальный показатель за всю историю введения статистики. В четырех странах инфляция достигла двузначных значений: в Литве (15,6%), Эстонии (14,8%), Нидерландах (11,9%) и Латвии (11,2%). В Великобритании инфляция также поставила новый рекорд за все время ведения расчетов: по итогам февраля этот показатель составил 6,2%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных