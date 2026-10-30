Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%VEON-RX79-1,5%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 516,65+0,97%RTSI984,15+1,12%RGBI112,38+0,06%RGBITR778,31+0,1%
Главная / Политика /

Песков: европейцы могут подключиться к переговорам по Украине позднее

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Представители европейских стран могут присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине на определенном этапе. Однако их участие в предстоящей трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби не предусматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой.

Представитель Кремля не исключил, что в дальнейшем европейские государства смогут участвовать в обсуждении вопросов безопасности. При этом ближайший раунд консультаций планируется провести исключительно с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева.

30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что приезд европейских представителей в Абу-Даби не будет означать их участия в переговорах. По его словам, европейцы смогут консультироваться с делегациями США и Украины, однако за столом трехсторонних переговоров их присутствие не предусмотрено.

В тот же день Ушаков заявил об отсутствии согласованной даты переговоров России, США и Украины. Ранее он сообщал, что встреча может состояться после 4 ноября. Состав российской делегации также пока не определен.

28 октября Песков отметил, что гарантии безопасности для России и Украины в рамках урегулирования конфликта должны быть взаимными. Предполагается, что этот вопрос станет одной из тем предстоящих консультаций в Абу-Даби.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её