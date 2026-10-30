Песков: европейцы могут подключиться к переговорам по Украине позднее

Представители европейских стран могут присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине на определенном этапе. Однако их участие в предстоящей трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби не предусматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой.