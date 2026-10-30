Песков: европейцы могут подключиться к переговорам по Украине позднее
Представители европейских стран могут присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине на определенном этапе. Однако их участие в предстоящей трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби не предусматривается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой.
Представитель Кремля не исключил, что в дальнейшем европейские государства смогут участвовать в обсуждении вопросов безопасности. При этом ближайший раунд консультаций планируется провести исключительно с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева.
30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что приезд европейских представителей в Абу-Даби не будет означать их участия в переговорах. По его словам, европейцы смогут консультироваться с делегациями США и Украины, однако за столом трехсторонних переговоров их присутствие не предусмотрено.
В тот же день Ушаков заявил об отсутствии согласованной даты переговоров России, США и Украины. Ранее он сообщал, что встреча может состояться после 4 ноября. Состав российской делегации также пока не определен.
28 октября Песков отметил, что гарантии безопасности для России и Украины в рамках урегулирования конфликта должны быть взаимными. Предполагается, что этот вопрос станет одной из тем предстоящих консультаций в Абу-Даби.