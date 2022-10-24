Новый премьер-министр вызвал противоречивую реакцию среди британских политиков

Консервативная партия продолжает ставить собственное благополучие выше благосостояния страны и настолько внутренне разделена, что не может надеяться создать хорошо функционирующее правительство. Риши Сунак снова и снова демонстрировал, что он был оторван от проблем, с которыми сталкиваются обычные люди, будь то оплата счетов за отопление или возможность доступа к ключевым государственным услугам. Общественность потеряла доверие к консерваторам, а у Сунака нет мандата от народа, нам нужны всеобщие выборы сейчас, чтобы вытащить нас из этого вечного хаоса и дать стране новую надежду.