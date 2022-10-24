Новый премьер-министр вызвал противоречивую реакцию среди британских политиков

Новый премьер-министр вызвал противоречивую реакцию среди британских политиковТори считают Риши Сунака подготовленным кандидатом, а лейбористы – лидером богатых
Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак стал новым лидером Консервативной партии. Он остался единственным претендентом на пост премьер-министра страны после того, как спикер палаты общин Пенни Мордонт и бывший глава правительства Борис Джонсон отказилась от дальнейшей борьбы за пост лидера. Сунак займет должность главы правительства после аудиенции с королем Карлом III, сообщили на Даунинг-стрит.
То, что он становится первым британским азиатом, первым представителем любого этнического меньшинства, ставшим премьер-министром, – это действительно важный момент. Что касается политики, я бы предложила одно немедленное решение, которое он должен принять, и одно, которое он, конечно, не должен. Он должен назначить досрочные всеобщие выборы. И он не должен развязывать еще один раунд жесткой экономии. Наши государственные службы не выдержат этого.
«Ведомости» собрали первую реакцию британских политиков на новость о появлении нового премьера.
Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордаунт:
Это решение является историческим и еще раз демонстрирует разнообразие и талант нашей партии.
Член палаты общин и бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мей:
Риши обеспечит спокойное, компетентное, прагматичное руководство, в котором нуждается наша страна в это очень сложное время. Я полностью поддерживаю его.
Бывший премьер-министр и лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон:
Десять лет назад я предсказал, что консерваторы выберут нашего первого британского премьер-министра Индии, и сегодня я горжусь тем, что это произошло. Я желаю Риши всего наилучшего, у него есть моя искренняя поддержка.
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли:
Сунак на посту премьер-министра – очень позитивный шаг. Сунак – самый опытный кандидат на пост главы страны, умный и талантливый парень. После трудных и жестоких последних нескольких месяцев правительство теперь может сосредоточиться на британском народе, обеспечении надлежащего управления и поддержке международных друзей Великобритании, таких как Украина. Это должно быть единственными вещами, о которых мы думаем.
Первый министр Шотландии Никола Стерджен:
Заместитель лидера лейбористов Анджела Рейнер:
С его послужным списком – и после того, как Лиз Трасс всесторонне обыграла его летом – неудивительно, что он избегает пристального внимания. У Риши Сунака нет мандата, и он понятия не имеет, что нужно работающим людям. Нам нужны всеобщие выборы, чтобы общественность могла высказать свое мнение о будущем Британии.
Тори короновали Риши Сунака премьер-министром, не сказав ни единого слова о том, как он будет управлять страной. Это тот самый Риши Сунак, который на посту канцлера Казначейства не смог развить экономику, обуздать инфляцию и помочь семьям в условиях кризиса стоимости жизни. И это тот самый Риши Сунак, чья семья избежала уплаты налогов в этой стране до того, как он обложил налогами всех остальных.
Член горсовета Белфаста, представитель партии People Before Profit Джерри Кэрролл:
«Коронация» Риши Сунака в качестве премьер-министра означает катастрофу для простых людей. Это лидер богатых и для богатых. Его администрация намерена открыть новую эру сокращения гособязательств. Он сократил налоги на прибыль банков в качестве канцлера и наблюдал за самым большим падением уровня жизни почти за 70 лет. Такой тип политики не может продолжаться – люди рабочего класса должны быть готовы дать отпор этому фарсу.
Лидер либеральных демократов Уэльса Джейн Доддс:
Консервативная партия продолжает ставить собственное благополучие выше благосостояния страны и настолько внутренне разделена, что не может надеяться создать хорошо функционирующее правительство. Риши Сунак снова и снова демонстрировал, что он был оторван от проблем, с которыми сталкиваются обычные люди, будь то оплата счетов за отопление или возможность доступа к ключевым государственным услугам. Общественность потеряла доверие к консерваторам, а у Сунака нет мандата от народа, нам нужны всеобщие выборы сейчас, чтобы вытащить нас из этого вечного хаоса и дать стране новую надежду.