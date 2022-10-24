Риши Сунак становится новым премьером Великобритании

Взгляды Сунака на экономическую политику известны – он изложил их еще во время дебатов с Трасс, напоминает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Вопреки Трасс, Сунак говорил о преждевременности снижения налогов и необходимости борьбы с инфляцией в первую очередь. Он настаивал, что нельзя повышать расходы на оборону до 3% ВВП, так как средств на это нет. Вся программа Трасс предполагала увеличение госдолга для затыкания дыры в бюджете, поэтому на ее программу рынки отреагировали отрицательно, говорит эксперт.