Риши Сунак становится новым премьером Великобритании

Риши Сунак становится новым премьером ВеликобританииУ него не осталось конкурентов в партии консерваторов
Бывший канцлер казначейства (министр финансов), 42-летний Риши Сунак, стал по итогам голосования лидером Консервативной партии Великобритании и автоматически – стопроцентным кандидатом на пост премьера. По данным телеканала Sky News, за него проголосовало около 178 из 355 членов фракции консерваторов в Палате общин. Его соперница лидер палаты общин (аналог статс-секретаря, ответственна за связь кабинета с парламентом) Пенни Мордонт заручилась поддержкой всего 25 депутатов при 100 необходимых, сообщает Sky News. После этого она вышла из борьбы за кресло премьера, что означает победу Сунака.
Поздно вечером 23 октября Sky News сообщил, что экс-премьер Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Ранее Sky News передал, что Джонсон якобы получил необходимые 100 голосов для выдвижения. В BBC успехи Джонсона оценили куда скромнее – по данным телекомпании, он набрал всего 50 голосов.
Риши Сунак был главным оппонентом Лиз Трасс на внеочередных выборах лидера партии и премьер-министра, которые прошли после отставки Джонсона в сентябре этого года. В последнем туре, где премьера выбирали члены партии по всей стране, Сунак получил 42,6% голосов, а Трасс – 57,4%. Победительница торжествовала недолго и подала в олтставку после полного провала своего плана оздоровления экономики, приведшего к резкому падению фунта.
Уровень поддержки Сунака британцами достаточно высок. По данным опроса YouGov от 21 октября, 43% респондентов уверены, что Сунак хорошо себя проявит на посту премьер-министра. В отношении Джонсона и Мордонт положительно их возможное премьерство оценивали 34% и 26% опрошенных.
Риши Сунак популярен в парламентской фракции, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и мировых исследований ВШЭ Сергей Шеин. Как у канцлера казначейства, у него давно есть группа поддержки в парламенте. Теперь Сунаку придется справляться и с энергетическим кризисом, и с геополитической турбулентностью, от этого будет зависеть его политическое выживание, уверен эксперт. Его компетентность в вопросах экономики известна и это выгодно отличает Сунака от Трасс, которая продемонстрировала абсолютную неадекватность своих предложений.
Следует ожидать, полагает Шеин, что Сунак выберет более сбалансированный подход. Для Сунака идея сокращения налогов, которой попыталась воспользоваться Трасс и которая столь значима для значительного числа консерваторов, не так важна. Новый премьер согласен с большей ролью государства в экономике, чем предполагала Трасс. У Сунака большие шансы на восстановление репутации консерваторов как экономически компетентной партии, считает Шеин. По его мнению, Джонсон предсказуемо столкнулся с отсутствием поддержки со стороны парламентариев, что и привело к его выходу из гонки. Джонсон займет выжидательную позицию до момента, когда Сунак оступится, говорит Шеин.
Взгляды Сунака на экономическую политику известны – он изложил их еще во время дебатов с Трасс, напоминает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Вопреки Трасс, Сунак говорил о преждевременности снижения налогов и необходимости борьбы с инфляцией в первую очередь. Он настаивал, что нельзя повышать расходы на оборону до 3% ВВП, так как средств на это нет. Вся программа Трасс предполагала увеличение госдолга для затыкания дыры в бюджете, поэтому на ее программу рынки отреагировали отрицательно, говорит эксперт.
Трезвая финансовая политика Сунака будет похожа, а то и жёстче политики жесткой экономии министра финансов Джорджа Осборна после кризиса 2008-2009 гг., предполагает Ананьева. Встаёт вопрос, как британцы отреагируют на вполне вероятное дальнейшее снижение уровня жизни, рассуждает Ананьева. Что касается перспектив выборов, которые по графику должны состояться до конца 2024 г., то британцы сейчас предпочитают лейбористов, отмечает Ананьева. 65% участников опроса YouGov от 21 октября были уверены, что следующее правительство сформируют именно они. Опрос Opinium 1 октября показал, что большинство – 35% – видят премьером лидера лейбористов Кира Стармера.